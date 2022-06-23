Galatasaray 'ın KAP'a yaptığı açıklamada " Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Okan Buruk'u görüşmeye başladığını resmen duyurdu - Son Dakika

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