Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Spor

Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı

Galatasaray kupada 3\'te 3 yaptı
04.02.2026 22:26
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek 9 puana yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

ICARDI GOLÜNÜ ATTI, TARİHE GEÇTİ

5. dakikada sol tarafta aldığı topla çizgiye inen Ahmed Kutucu, pasını ceza sahası içine çevirdi. İlkay Gündoğan, topun üstünden atladı ve müsait durumdaki Mauro Icardi'nin penaltı noktasının gerisinden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı

FARK İKİYE ÇIKTI

24. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Asprilla'nın ortasında Demir Mermerci'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza yayındaki Torreira'nın önünde kaldı. Torreira'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İSTANBULSPOR'DAN CEVAP GECİKMEDİ

26. dakikada Gökdeniz'in kafayla geri pasında Lemina'nın kaleci Günay'a göndermek istediği top kısa düştü. Hareketlenen Mamadou, topla beraber ceza sahasına girip Günay'ı da çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi.

SAHNEDE BU KEZ AHMED KUTUCU VAR

33. dakikada Torreira'nın derin pasında İlkay tek pas yaparak Ahmed Kutucu'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı

İKİNCİ YARIDA KORKU DOLU ANLAR

46. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu ile sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı ve yere düştü. İki takımın sağlık ekipleri, hızlıca sahaya girip futbolculara ilk müdahalelerini burada gerçekleştirdi. Ahmed müdahalenin ardından ayağa kalktı ve soyunma odasına gitti. İsa Doğan için ise sahaya ambulans girdi. Sedye ile yerden kaldırılan İsa daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı

GALATASARAY 3'TE 3 YAPTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı. Kupada bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Boluspor'u ağırlayacak.

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    Manchester Cityi yenemediyse Liverpoolu yendi ya, sizin evin önünde hangi köy var 5 2 Yanıtla
  • servet esen servet esen:
    aynen dur durak bilmiyor sanki mancherster City i yendiler zuxıısskddkkddkd???????? 3 4 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Şampiyon belli ikinci kim? 6 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    şişirin şişirin böyle devam 1 1 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    işin gücün dalavere son dakika…1.lig takımını da yensin yani 0 1 Yanıtla
