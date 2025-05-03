Galatasaray, "Lamine Yamal" buldu! Eğer gelirse yer yerinden oynar

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve yeni sezon transfer çalışmalarına da ara vermden devam eden Galatasaray'ın hedeflerinden birisi de geleceğe yönelik hamleler yapmak.

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray Sırp futbolunun altın çocuğu olarak lanse edilen Andrija Maksimovic'le ilgileniyor.

RADARA ALINDI

Scout ekibinin 17 yaşındaki orta alan oyuncusunu 2 yıldır takip ettiği ve sezon sonunda Kızılyıldız'a teklif yapılabileceği belirtiliyor. Kendi yaş kategorisinin en fazla dikkat çeken isimlerinden biri olan Maksimovic'le çok sayıda Avrupa kulübünün de yakından ilgilendiği belirtiliyor. Daha şimdiden 10 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor.

19 GOLE KATKI SAĞLADI, YAMAL'A BENZİYOR

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik harika bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu 7 kez de Sırp milli takımında oynadı. 17 yaşındaki yıldız, yaşına rağmen yaptığı gol katkısıyla Barcelona'nın aynı yaştaki yıldızı Lamine Yamal'a benzetildi.