Galatasaray, "Lamine Yamal" buldu! Eğer gelirse yer yerinden oynar - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, "Lamine Yamal" buldu! Eğer gelirse yer yerinden oynar

Galatasaray, "Lamine Yamal" buldu! Eğer gelirse yer yerinden oynar

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Lamine Yamal benzeri bir yıldızı transfer etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların hedefi, geleceğe yönelik hamleler yapmak. Galatasaray'ın ilgilendiği isim, Sırp futbolunun altın çocuğu olarak lanse edilen Andrija Maksimovic. 2 yıldır takip edilen 17 yaşındaki futbolcu, kendi yaş kategorisinde en çok dikkat çeken isimlerden biri.

03.05.2025 15:39
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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve yeni sezon transfer çalışmalarına da ara vermden devam eden Galatasaray'ın hedeflerinden birisi de geleceğe yönelik hamleler yapmak.

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray Sırp futbolunun altın çocuğu olarak lanse edilen Andrija Maksimovic'le ilgileniyor.

RADARA ALINDI

Scout ekibinin 17 yaşındaki orta alan oyuncusunu 2 yıldır takip ettiği ve sezon sonunda Kızılyıldız'a teklif yapılabileceği belirtiliyor. Kendi yaş kategorisinin en fazla dikkat çeken isimlerinden biri olan Maksimovic'le çok sayıda Avrupa kulübünün de yakından ilgilendiği belirtiliyor. Daha şimdiden 10 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor.

19 GOLE KATKI SAĞLADI, YAMAL'A BENZİYOR

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik harika bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu 7 kez de Sırp milli takımında oynadı. 17 yaşındaki yıldız, yaşına rağmen yaptığı gol katkısıyla Barcelona'nın aynı yaştaki yıldızı Lamine Yamal'a benzetildi.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, 'Lamine Yamal' buldu! Eğer gelirse yer yerinden oynar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tuna Han:
    son dakika habere kalırsak transfer sezonu gelmeden lige 50 futbolcu transfer etti 21 2 Yanıtla
  • YoH null:
    boş haberler 15 0 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    osimeni alsinlarda ondan sonra 5 3 Yanıtla
  • The Trkn:
    fenerlilerin gözü yaşlı la yapmayın böyle. 7 1 Yanıtla
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