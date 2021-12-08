- Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı

ROMA - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 6. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.