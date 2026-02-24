Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
24.02.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
Haber Videosu

Juventus'ta sakatlığı süren Bremer, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında kadroda yer almayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta kritik bir eksik yaşanıyor.

RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA

Temsilcimiz, ilk maçta sahasında 5-2 kazandığı eşleşmenin rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te Juventus deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar avantajlı skorla tur için sahada olacak.

BREMER KADRODA YOK

İtalyan basınından Fantacalcio'nun haberine göre Juventus'ta savunmanın önemli isimlerinden Bremer, sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Oyuncunun tedavi sürecinde istenen seviyeye ulaşamadığı ve kadroya alınmadığı belirtildi.

Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak

Brezilyalı stoper, İstanbul'da oynanan ilk maçta sakatlanmış ve mücadeleye devam edememişti.

JUVENTUS'TA KRİZ

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği de tartışma konusu oldu. İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde Spalletti ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.

Galatasaray, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • güngör SAĞ güngör SAĞ:
    bu nasıl bir başlık şuna iyi haber desenize fenerlimisin nesin 17 0 Yanıtla
  • bedir arslan bedir arslan:
    habere bak rakip fitbolcu sakat diye üzülüyor 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:55:43. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.