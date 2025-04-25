Trendyol Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Eyüpspor'da uzun süredir maaş ödemeleri gerçekleşmedi. Bu doğrultuda futbolcuların Galatasaray maçı öncesindeki bugün yapılacak antrenmana çıkmama kararı alabileceği belirtildi.
Eyüpspor, ligde 32. hafta sonunda 50 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Arda Turanlı Eyüpspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçı öncesi olay! Antrenmana çıkmayacaklar - Son Dakika
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