Galatasaray maçı sonrası Hikmet Karaman isyan bayrağını açtı: Finalde de Brezilya'yı verselerdi

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Kayserispor'da Hikmet Karaman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura şanslarına isyan etti.

"NEDEN İÇERİDE OYNAMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Beşiktaş'la deplasmanda oynayacaklarını belirten Karaman, "Neden içeride oynamadığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe ile kupada deplasman maçı yaptık. Beşiktaş maçı da deplasmanda olacak. Sonraki rakip Trabzonspor, finalde de Brezilya'yı verselerdi." ifadelerini kullandı.