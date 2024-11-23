Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü, yıllar önceki Fenerbahçe paylaşımı olay oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü, yıllar önceki Fenerbahçe paylaşımı olay oldu

Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü, yıllar önceki Fenerbahçe paylaşımı olay oldu

Galatasaray'a 1-0 yenilen Bodrum FK'da kırmızı kart gören Ege Bilsel'in yıllar önce yaptığı Fenerbahçe paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı. 45. dakikada oyundan atılan 20 yaşındaki futbolcu, gelen tepkiler sonrasında söz konusu paylaşımını maç bitmeden sildi.

23.11.2024 23:40
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı karşılaşmada ev sahibi ekipten Ege Bilsel, ilk yarının sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bırakan 20 yasındaki futbolcunun yıllar önce yaptığı paylaşım gündem oldu.

4 YIL ÖNCE "FENER AĞLAMA" TWEETİ ATMIŞ

Bodrum FK'da 21. dakikada Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ege Bilsel, 45. dakikada bu kez Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Takımını ikinci 45 dakikada eksik bırakan Ege, 30 Nisan 2020'de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Fener ağlama" paylaşımı ortaya çıktı.

MAÇ BİTMEDEN SİLDİ

Yıllar önce yaptığı paylaşımdan dolayı Fenerbahçe taraftarlarının yoğun tepkisiyle karşılaşan genç futbolcu, maç henüz tamamlanmadan telefonunu eline alarak söz konusu paylaşımını sildi.

İşte o paylaşım;

Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü, yıllar önceki Fenerbahçe paylaşımı olay oldu

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Son Dakika Spor Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü, yıllar önceki Fenerbahçe paylaşımı olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Sergen:
    Çıkarına göre; Oyuncu istemeden yaptı müdahe kırmızı kart değildi derler. Çıkarına göre; Galatasaraylıymış bilerek yaptı kırmızı kart gördü derler. Kötülükte gerçekten çok iyisiniz. Ama bu yüzden burnunuz da oktan çıkmıyor ALLAH'a çok şükür :) 92 5 Yanıtla
  • Ömer Doğan:
    Her futbolcunun favori takımı olabilir yıllar önce böyle bir paylaşım yapmış olması bilerek kırmızı kart gördüğü anlamına gelmez. 58 7 Yanıtla
  • Sergen:
    Futbolcuların da desteklediği takım vardır. Sahada gayet iyi oynuyordu. Arkadan ayağı çarptı ve atıldı. Herkesi kendiniz gibi krkatersiz sanmayın :) Korcaan gibi yaaaaanlışlıkla topu bacak arasından içeri alıp gol yemedi ya :) Özgür gibi yaaaaanlışlıkla kendi kalesine gol atmadı ya :) Arayanlar UEFA tescil listesine bakabilir :) 52 6 Yanıtla
  • Vatanperver:
    yavşakbahçeliler zorunuza gitmesin, maç ve pozisyonlar temiz adamlar 10 kişi bizi halledecekti nerdeyse takım yorgun belliydi. 42 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Burası cik cik, gak gak sesinden geçilmiyor 34 7 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    sondakika haber Kadıköy'de 3 attık biz daha geçenlerde 35 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Şaşırdık mı hayır 5 27 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Haberle gelme bize 25 4 Yanıtla
  • Depeche:
    Wandasaray varsa hersey vardır 4 16 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    yani şimdi ege şike mi yaptı 4 14 Yanıtla
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