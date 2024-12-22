Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı

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Galatasaray-Kayserispor maçının ikinci yarısında ev sahibi takımın tribünlerinde olay çıktı. Kayserisporlu taraftarlardan bazıları Muslera'nın bulunduğu kale arakasından sahaya girdi. Bu taraftarların güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dışarı çıkartılmasının ardından 5 dakika duran oyun yeniden başladı.

22.12.2024 17:38  Güncelleme: 17:47
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi takımın tribünleri karıştı.

KAYSERİSPORLU TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından bazı taraftarlar sahaya girdi ve oyun durdu. Sahaya giren taraftarlardan birisi Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başkasıise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı. Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.

"YÖNETİM İSİTFA" SESLERİ YÜKSELDİ"

Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Kayserispor-Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.

Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera\'nın arkasından sahaya daldı

Kayserispor, Galatasaray, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    SATILMIŞ 5SARAY 8 23 Yanıtla
  • İkram Tural:
    satılık Ferhat eser 23 7 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    5 yıldız da alacaz kupayida mayıslar hep bizimdir 18 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ikram tural OE BABANIZ BEŞİKTAŞ 4 9 Yanıtla
  • Hüseyin Salar:
    bi galibiyet ayni zamanda aglakbahçe ye de girdi 10 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ARKADAŞLAR BEN MACTAYDIM (MALUM AILEM KAYSERI DE) SAHAYA GIREN FERHAT ESER DI. KIPKIRMIZI TAYT ALTINA BEYAZ TANGA GIYMIS, SURATIDA SIYAH TI. ONU KOVALAYAN DA CELİKK TI 8 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SATILMIS TAYTLI, TANGALI 8TAŞ LI FEROS 7 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    fetösaray 1 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    akıllı işi değil iki taraftarda artık ömür boyu stadlara giremeyecek 1 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FETOS CELİKK GOTİS 0 0 Yanıtla
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