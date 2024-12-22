Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi takımın tribünleri karıştı.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından bazı taraftarlar sahaya girdi ve oyun durdu. Sahaya giren taraftarlardan birisi Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başkasıise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı. Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.
Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Kayserispor-Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı - Son Dakika
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