Galatasaray maçındaki VAR hakemi bir ülkeyi daha karıştırdı - Son Dakika
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Galatasaray maçındaki VAR hakemi bir ülkeyi daha karıştırdı

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Danimarka Futbol Federasyonu, Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg ile röportaj yapmak isteyen basın mensuplarına izin vermedi. Sundberg'in röportaj taleplerine olumlu yanıt vermemesi ve federasyonun konu hakkında bilgi almak isteyen basın mensuplarına olumlu bir yanıt vermemesi ülke basınında gündem oldu.

13.02.2025 13:15
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Yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçında VAR hakemi olan Jakob Sundberg, ülkesi Danimarka'da da gündem olmayı başardı.

İZİN VERMEDİLER

Ülke basınındaki birçok gazetecinin kendisine ulaşmak istemesine rağmen Sundberg, hiçbir röportaj talebine olumlu geri dönüşte bulunmadı. Öte yandan Danimarka Futbol Federasyonu da kendilerine ulaşarak bilgi almak isteyen basın mensuplarına olumlu bir yanıt vermedi.

GÜNDEM OLDU

Danimarka basınına göre; Danimarka Futbol Federasyonu, basın mensuplarının konu hakkında diğer hakemler ile de irtibata geçmesine engel oldu. Sundberg'in röportaj taleplerine olumlu yanıt vermemesi ve federasyonun konu hakkında bilgi almak isteyen basın mensuplarına olumlu bir yanıt vermemesi ülke basınında gündem oldu.

Jakob Sundberg, Danimarka Superliga sezonu ilk maçında pazartesi günü Randers- Kopenhag maçında yine VAR hakemi olacak.

Galatasaray maçındaki VAR hakemi bir ülkeyi daha karıştırdı

Adana Demirspor, Galatasaray, Danimarka, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçındaki VAR hakemi bir ülkeyi daha karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Kemal:
    Okan Buruk boşuna dememişti yabancı hakemlerin de kalitelisinin gelmesi lazım diye. Geçen seneki yabancı hakemler; FIFA kokartı olan, yani avrupa maçlarını yönetebilme lisansı verilmiş ve ülkelerinin en üst liginde maç yöneten hakemlerdi. Bu seneki yabancı hakemler; FIFA kokartı olmadığı gibi, ülkelerinin alt liglerinde maç yöneten hakemler. 20 0 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    futboldaki her kirli işin içinde bu gs, direkt ve dolaylı olarak ilişki içinde oluyor!!! 8 6 Yanıtla
  • AYDIN:
    GALATASARAY SIKSIN SIZI 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray Türk futbolundan silinmelidir bunu bütün dünya anladı artık 0 2 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    Danimarkalı hakem gs yi tutuyosa bunda bizim ne kabahatimiz var. sadece penaltı pozisyonunda böyle penaltımı olur leyn deyip okan hoca dışarı atın topu deseydi o zaman kimsenin ağzı açılmıcaktı hatta kahraman olucaktı. vesselam. 0 1 Yanıtla
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