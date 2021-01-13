Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray maçının ardından

Galatasaray maçının ardından
Son Güncelleme: 13.01.2021 01:48

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 7-6 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 7-6 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, çok güzel bir maç olduğunu kaydederek, "90 dakika, arkasından 15 dakikalık uzatmalar, arkasından penaltı ve 6'şar, 7'şer derken isteyebileceğimiz bir maç. Geç oldu bizim için, güç oldu açıkçası ama oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama Malatyaspor'u da tebrik ediyorum. Hamza hocayı da ekibini de tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Bu zor virajı da, bu yoğun  günleri de böylece atlatmış olduk. Önümüzde derbi var, o maça odaklandık" diye konuştu.Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, galip gelen Galatasaray takımını tebrik ederek, "Güzel keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Her iki takımın oyuncuları da tebrik ediyorum sahada koydukları mücadeleden dolayı. Uzatmanın son dakikasına kadar skoru yakaladığımız ve bitime 1-2 dakika kala turu kaybettiğimiz bir maçtan sonra konuşmak kolay değil. Üzüldük ben ve oyuncularım ama futbol böyle bir şey sadece bazen kazandık derken, kaybedebiliyorsunuz. 120 dakika sahada çok iyi bir mücadele verdi oyuncularım. Nasip böyleymiş hayırlısı her şeyin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
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