Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu

Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisinin ağzıyla yayınlanan haberleri yalanladı. Yıldırım, ''Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız'' dedi.

23.09.2024 22:50
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Galatasaray derbisini kaybeden Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'a tepki yağarken, eski başkan Aziz Yıldırım sesleri yeniden yükselmeye başladı. Bunun üzerine sessizliğini bozan Aziz Yıldırım,kendisinin ağzıyla yayınlanan haberler için yalanlama metni yayınladı.

"BENİM AĞZIMDAN ÇIKMASI MÜMKÜN OLMAYAN İFADELER"

Kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldırım, "Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanmasıdır" dedi.

"YALAN İFADELERE İTİBAR ETMEYİN"

Sarı-lacivertli taraftarlara da bir çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, "Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, 3-sayfa, Futbol, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilişim Hurda:
    Al birini vur ötekini 8taştan farkları ne. kulüpleri kendi çiftlikleri gibi yönetiyorlar 10 21 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    aziz başkanım en azından ali koça bunları yap şunları yap deki bir gün yüzü görelim. 10 0 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    yaa Aziz de aynı. Ali koç tam bir fiyasko. Acun desen rüzgarın oğlu. verdi rüzgarı sezon başı şöyle takım kuracaz böyle takım kuracaz. olanları da sattı. İsmail Kartal ve geçen seneki kadro olsaydı daha iyi olurdu. 1 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Bi umut 0 3 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Aziz veya ali baskan oldugu sürece Galatasaray sampiyonluklara abone… 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    gaz verme gaz verme 0 0 Yanıtla
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