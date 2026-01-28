Galatasaray, Manchester City deplasmanında psikolojik üstünlüğü ele geçirebilir mi? - Son Dakika
Galatasaray, Manchester City deplasmanında psikolojik üstünlüğü ele geçirebilir mi?

Galatasaray, Manchester City deplasmanında psikolojik üstünlüğü ele geçirebilir mi?
28.01.2026 16:51
Spor Yazarı Alper Kınar, Manchester City–Galatasaray maçını değerlendirirken karşılaşmanın kaderini psikolojik üstünlüğün belirleyeceğini vurguladı. City'nin topa sahip olacağını belirten Kınar, Galatasaray'ın sabırlı oyun ve doğru geçişlerle şans yakalayabileceğini söyledi. Kadro rotasyonunda Galatasaray'ı öne çıkaran Kınar, maçın yüksek tempolu geçeceğini ifade etti.

Haberler.com'da yayınlanan değerlendirme programında Spor Yazarı Alper Kınar, UEFA arenasında oynanacak Manchester City– Galatasaray karşılaşmasını tüm yönleriyle ele aldı. Kınar, iki takımın oyun planları, kadro derinliği ve maçın kırılma anlarına dair dikkat çeken analizlerde bulunurken, Galatasaray'ın Avrupa deplasmanlarındaki mental gücüne de özel vurgu yaptı.

"MAÇI KİM NEGATİFE DÜŞÜRÜRSE O KAZANIR"

Karşılaşmanın kaderini belirleyecek en önemli unsurun psikolojik üstünlük olacağını ifade eden Alper Kınar, oyunun gidişatına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rakibini hangi takım negatife düşürürse maçı koparır." Kınar'a göre Manchester City, topa sahip olma yüzdesiyle oyunu domine etmeye çalışacak. "Manchester City, topu en çok ayağında tutan taraf olacaktır" diyen Kınar, bu baskıya karşı Galatasaray'ın sabırlı ve disiplinli kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

City'nin oyunu rakip sahaya yıkma alışkanlığının Galatasaray için hem risk hem de fırsat barındırdığını belirten Kınar, doğru anlarda yapılacak geçiş hücumlarının maçın seyrini değiştirebileceğini ifade etti. Özellikle rakibin temposunu kıracak savunma direncinin, Galatasaray adına belirleyici olacağını söyledi.

"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KOZU: KADRO DERİNLİĞİ"

Alper Kınar'ın analizinde öne çıkan bir diğer başlık ise Galatasaray'ın kadro rotasyonu oldu. "Türkiye'de kadro rotasyonu en iyi takım: Galatasaray" sözleriyle sarı-kırmızılı ekibin bu alandaki avantajına dikkat çeken Kınar, Avrupa maçlarında bu derinliğin ciddi bir fark yarattığını dile getirdi.

Bireysel oyuncular üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Kınar, İlkay Gündoğan için "Galatasaray adına pozitif etki yaratacak biri olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı. Manchester City'nin yıldız isimlerinden Leroy Sane'ye de değinen Kınar, "Leroy Sane, belli bir dakikadan sonra oyundan düşer" diyerek maçın ilerleyen bölümlerinde oyunun dengesinin değişebileceğine işaret etti.

Sonuç olarak Alper Kınar, Galatasaray'ın disiplinli oyun anlayışı, doğru kadro tercihleri ve maç içi dengeyi koruması halinde deplasmanda sürpriz yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, futbolseverleri yüksek tempolu ve taktik mücadelesi yoğun bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Efe Efe:
    kadro derinliği ve gs ???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
