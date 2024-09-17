Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunu askıya aldığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunu askıya aldığını KAP'a bildirdi

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Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunun şirkete iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.

17.09.2024 18:32
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Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapılan sponsorluk anlaşmasının iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını duyurdu.

ANLAŞMA ASKIYA ALINDI

Sarı-kırmızılılar, Serwin Global Solutions SDN BHD ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunu kapsayacak 14 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını askıya aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır. Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunu askıya aldığını KAP'a bildirdi

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray için yapılan suç duyurusu forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusu ise stat led pano reklamı ile alakalı olduğu belirtildi.

Spor Toto, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi.

Net Holding, 'MeritKing News' adlı internet sitesinin 7 Ağustos ve 1 Eylül tarihinde yasadışı bahis sitesi logosunu kullanıp link yönlendirmesi verdiğini Noter'e tasdik ettirdi. Noter tasdik belgeleri suç duyurusuna eklendi. Galatasaray, TFF ve Spor Toto'ya gönderildi.

Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunu askıya aldığını KAP\'a bildirdi

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunu askıya aldığını KAP'a bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Simon Felix:
    Sonuç olarak Mayıslar bizimdir..! Diğer küçük kulüpler sürekli Galatasaray’ın ismini ağzına alarak büyük kalmaya çaba göstermeye devam etsin. çünkü Galatasaray lafı geçmeyen bir haberi kimse okumaya bile tenezzül etmez :)) öyle bir büyüklük bizimkisi 40 71 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray bitti 54 51 Yanıtla
  • İsmail Akyürek:
    Ahmet Çakar sana helal olsun 93 12 Yanıtla
  • MURTAZA SEVİMLİ :
    Ne adamsın Batuhan Karadeniz konuyu bir ele aldın adamlar iptal hemen askıya aldılar aslında tam onlarlık bir sponsor:)) niye askıya aldılar ? 67 33 Yanıtla
  • Yns:
    Fener ve besiktas da pasha var onlara kimsenin sesi cıkmıyor 42 57 Yanıtla
  • Neco:
    Yusuf Yusuf 45 16 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç:
    Small kulüp small sponsor 38 18 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Kedi oldular yine 34 11 Yanıtla
  • Ankara null:
    hirsizlar bile sokakta devam et devammmm bisey olmaz kimseyi zorla iddaa oynattirmadikya beyni varsa oynamaz ztn 17 7 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Dönerci reklamida alin 18 2 Yanıtla
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