2024 Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in devleri arasında oynanacak Süper Kupa'yı ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.
Süper kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu - Son Dakika
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