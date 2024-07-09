Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu

Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa\'nın ne zaman oynanacağı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Süper Kupa'nın tarihini belirledi. Kupa, ağustos ayının başında oynanacak. Kupanın büyük olasılıkla Türkiye'de oynanması bekleniyor. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar, kulüplerle danışıldıktan sonra verilecek.

09.07.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

AĞUSTOS AYINDA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in devleri arasında oynanacak Süper Kupa'yı ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

TARİH VE STADYUM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Süper kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Beşiktaş, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa gültekin: Kupamız hanemize şimdiden hayırlı olsun (GS) 19 34 Yanıtla
    Davut Çağlar: bukadar emin konuştuğuna göre anlaşmışsınız 12 1
  • Cihan Kışla: Beşiktaş alır 17 10 Yanıtla
  • ahmet ben: hamsilerde öyle diyordu . 11 7 Yanıtla
  • Depechs Modes: 6s alamaz 4 4 Yanıtla
  • ferhat eser: gese cerezdir BEŞİKTAŞ için süper kupa bizimdir 4 3 Yanıtla
  • Ayhan Cansever: Yer belli olmuş, Toki arenada oynanacakmis tarafsız olması bakımından 2 3 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Hayret Çölde oynatmak için çaba sarfetmediler bu kez 2 0 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: jimnastik kulübü alır ama neyi :) 0 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Ne zaman oynanacağı belli oldu diyorsunuz ama açıklamada net bir tarih yok. 0 0 Yanıtla

15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:57 Arkasında Kılıçdaroğlu’nun adamı var 14 yıl sonra yeniden kurulan SHP’nin kurucu listesi de belli oldu Arkasında Kılıçdaroğlu'nun adamı var! 14 yıl sonra yeniden kurulan SHP'nin kurucu listesi de belli oldu
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 16:38:40. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement