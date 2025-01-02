Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere - Son Dakika
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Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere

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Süper Lig lideri Galatasaray, Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın transferi için kolları sıvadı. Savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferin bitmek üzere olduğu belirtilirken, Skriniar'ın hangi takıma gideceği konusundaki kararı bekleniyor.

02.01.2025 09:34  Güncelleme: 09:44
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Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın transferi bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü.

SON KARARI BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG'ye başvurdu. Sarı-kırmızılılar, Slovak oyuncunun hangi takıma gideceğine dair son kararını vermesini bekliyor.

Galatasaray, Milan Skriniar\'ı bitirmek üzere

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    Yorumlar (2)

  • Ömer Akçay:
    hayırlı olsun camiamıza 14 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    GALATASARAY YİNE SAĞ GÖSTERİP SOL VURACAK KANISINDAYIM 8 1 Yanıtla
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