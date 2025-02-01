Galatasaray, Morata transferini bitirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Morata transferini bitirdi

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Galatasaray prensip anlaşmasına vardığı, İtalyan ekibi Milan'da oynayan 32 yaşındaki Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. İspanyol yıldızın yarın İstanbul'da olması beklenirken, ilk fotoğraf da geldi.

01.02.2025 19:47
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Galatasaray, Milan'da oynayan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki yıldızın yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

MORATA, GALATASARAY'A İMZAYI ATTI

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Alvaro Morata trannsferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan, prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki İspanyol yıldıza kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attırdı.

Galatasaray, Morata transferini bitirdi

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Menajer Gardi, Galatasaray Sportif A.Ş. Vekili Abdullah Kavukçu ve Alvaro Morata'nın olduğu fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.

Galatasaray, Morata transferini bitirdi

MİLAN'DA MUTSUZDU

Morata'nın İtalyan kulübünde son dönemde mutsuz olduğu biliniyor. Atletico Madrid altyapısından sonra Real Madrid altyapısına da transfer olan Morata, İspanya ile EURO 2024'te şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray, Morata transferini bitirdi

MORATA'NIN PERFORMANSI

Milli takımının kaptanlığını da yapan İspanyol golcü Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi devlerde de top koşturdu. 32 yaşındaki golcü için şimdiye kadar 200 milyon Euro'nun üzerinde transfer bedeli ödendi. Milan ile bu sezon 25 maça çıkan Morata 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Morata transferini bitirdi

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Son Dakika Spor Galatasaray, Morata transferini bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Yuvasız kuşlar:
    morata degil isterse götata gelsin fark etmez ziplattigimin cinconu 2 220 Yanıtla
  • Türk:
    Yuvasız kuşlar eğitimini an asından almış. an asından keffaşşelik dışında bişey öğrenmemiş ki, öğrendiğini uyguluyor zavallı :D Skilmiş sokağa atmışar YUVASIZ oe ahahahahahaha 140 1 Yanıtla
  • Türk:
    Yuvasız kuşların babbası kimse ortaya çıksın, krhnede an asını çok slken olmuş sahibi belli değil :))) 97 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    şampiyon geliyor Az Kaldı 18 70 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CIRTTTT İMMOBİLYE NIN İSPANYOL VERSIYONU BOS BIR TRANSFER 43 39 Yanıtla
  • Umt:
    morata mı ???? bütün pozisyonları kaçıran herifi kakaladılar yine size ???? hayırlı uğurlu olsun bide yanında osayiyi alında rahatlıyalım. 59 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Seve Skee şampiyon GS 20 3 Yanıtla
  • Galatasaray:
    kıskananlar çatlasın kimde var böyle forvet hattı. adam İspanya milli takımında kaptanlık yaptı daha ne olsun yaptıkları ve oynadığı takımlar ortada 16 5 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Hoşgeldin MORATA CİKCİKLER HAYDİ ÖTÜŞÜN 15 5 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    E şimdi sen naneyi yemedin mi???!! 8 6 Yanıtla
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