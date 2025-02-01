Galatasaray, Morata transferini bitirdi

Galatasaray, Milan'da oynayan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki yıldızın yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Alvaro Morata trannsferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan, prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki İspanyol yıldıza kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attırdı.
Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Menajer Gardi, Galatasaray Sportif A.Ş. Vekili Abdullah Kavukçu ve Alvaro Morata'nın olduğu fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.
Morata'nın İtalyan kulübünde son dönemde mutsuz olduğu biliniyor. Atletico Madrid altyapısından sonra Real Madrid altyapısına da transfer olan Morata, İspanya ile EURO 2024'te şampiyonluk yaşadı.
Milli takımının kaptanlığını da yapan İspanyol golcü Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi devlerde de top koşturdu. 32 yaşındaki golcü için şimdiye kadar 200 milyon Euro'nun üzerinde transfer bedeli ödendi. Milan ile bu sezon 25 maça çıkan Morata 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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