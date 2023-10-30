Galatasaray'da Muslera kararı verildi

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Fernando Muslera, Galatasaray ile nikah tazelemeye hazırlanıyor. Deneyimli eldiven, maaşında indirime gidilmesini kabul ederken büyük bir pürüz çıkmaması durumunda imzayı atacak.

İLK HEDEF MUSLERA

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray iç transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak gündemine sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera'yı aldı.

MAAŞ İNDİRİMİNİ KABUL ETTİ

Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan Fernando Muslera, kulübün maaşında indirime gitmesini kabul etti. 2011'den bu yana takımın formasını giyen Uruguaylı eldiven, büyük bir pürüz çıkmazsa yeni sözleşmeyi imzalayacak.