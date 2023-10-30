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Galatasaray'da Muslera kararı verildi - Son Dakika

Galatasaray'da Muslera kararı verildi

Son Güncelleme: 30.10.2023 13:24

Galatasaray, takım kaptanı Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların 2.5 milyon euroluk maaşında indirime gideceği 37 yaşındaki Uruguaylı eldiven, bu konuda bir pürüz çıkarmayacak.

Fernando Muslera, Galatasaray ile nikah tazelemeye hazırlanıyor. Deneyimli eldiven, maaşında indirime gidilmesini kabul ederken büyük bir pürüz çıkmaması durumunda imzayı atacak.

İLK HEDEF MUSLERA

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray iç transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak gündemine sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera'yı aldı.

MAAŞ İNDİRİMİNİ KABUL ETTİ

Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan Fernando Muslera, kulübün maaşında indirime gitmesini kabul etti. 2011'den bu yana takımın formasını giyen Uruguaylı eldiven, büyük bir pürüz çıkmazsa yeni sözleşmeyi imzalayacak.

Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Muslera kararı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera kararı verildi - Son Dakika
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