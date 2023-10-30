Galatasaray'da Muslera kararı verildi

Fernando Muslera, Galatasaray ile nikah tazelemeye hazırlanıyor. Deneyimli eldiven, maaşında indirime gidilmesini kabul ederken büyük bir pürüz çıkmaması durumunda imzayı atacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray iç transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak gündemine sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera'yı aldı.
Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan Fernando Muslera, kulübün maaşında indirime gitmesini kabul etti. 2011'den bu yana takımın formasını giyen Uruguaylı eldiven, büyük bir pürüz çıkmazsa yeni sözleşmeyi imzalayacak.
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