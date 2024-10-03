Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu

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Galatasaray, 2011 yılından bu yana kalesini koruyan Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yeni kaleci arayışına girdi. Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında Muslera'nın ardından kaleyi Strasbourg'ta forma giyen Djordje Petrovic'e emanet edeceği iddialar arasında.

03.10.2024 16:52
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2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılı kulüp ile adeta özdeşleşerek taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera için sezon öncesi ayrılık söylentileri konuşulurken, yönetim Muslera ile olan sözleşmesini yenileyerek bu söylentilere noktayı koymuştu.

GÖRÜŞME SAĞLADI

İddiaya göre,Galatasaray'da transferin patronları İbrahim Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde Sloven menajer Denis Selimovic'i ağırlaması söylentileri de beraberinde getirmişti. Hatipoğlu Sloven menajer ile Strasbourg'ta forma giyen 1.94'lük eldiven Djordje Petrovic için bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın gelecek planlamasında Muslera'nın ardından kaleyi bonservisi Chelsea'de olan ve Fransız ekibinde kiralık oynayan Djordje Petrovic'e emanet edeceği iddialar arasında.

Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu
Galatasaray, Muslera\'nın yerine gelecek kaleciyi buldu

Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cocukluk askimsin:
    Muslera'nın yerine dengini bulamayiz 11 0 Yanıtla
  • Emre null:
    Barcelona yedek kalecisi pena alınsa daha iyi olur en azından daha önce kulüpte oynamış ligi az çok bilen bir eldiven. 6 4 Yanıtla
  • Emir Emir:
    MERAK ETMEYİN GS SON 20 SENEDİR GÜÇLÜ RAKİPLERİNİN KALECİLERİNE,MAÇLARINDAN 3-4 HAFTA ÖNCEDEN,GELECEK SEZON KALECİMİZ GİDİYOR VEYA BIRAKIYOR SENİ DÜŞÜNÜYORUZ DİYE EL ALTINDAN HABER GÖNDERİR,GAZETELERDE KÜÇÜK HABERLER ÇIKARTTIRIR MAÇ VE SEZON BİTTİKTEN SONRA HATIRLAMAZ.SON 20 SENENİN GAZETE HABERLERİNE BAKIN,DOĞRULUĞU ANLAŞILACAKTIR. 2 5 Yanıtla
  • V. A.:
    Jan oblak var alın iyi kaleci.. Beşiktaşlıyım.. bok alırsınız 1 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    yandik cok arariz isim yapmis kaleci lazim bu tam istavrit yaa 2 1 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    Volkan demireli alın . 0 0 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan:
    Bu adam poşet abi günayla devam 0 0 Yanıtla
  • Metin Atalay:
    iş yapar 0 0 Yanıtla
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