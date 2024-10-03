Galatasaray, Muslera\'nın yerine gelecek kaleciyi buldu

Spor

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var

2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılı kulüp ile adeta özdeşleşerek taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera için sezon öncesi ayrılık söylentileri konuşulurken, yönetim Muslera ile olan sözleşmesini yenileyerek bu söylentilere noktayı koymuştu.

GÖRÜŞME SAĞLADI

İddiaya göre,Galatasaray'da transferin patronları İbrahim Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde Sloven menajer Denis Selimovic'i ağırlaması söylentileri de beraberinde getirmişti. Hatipoğlu Sloven menajer ile Strasbourg'ta forma giyen 1.94'lük eldiven Djordje Petrovic için bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın gelecek planlamasında Muslera'nın ardından kaleyi bonservisi Chelsea'de olan ve Fransız ekibinde kiralık oynayan Djordje Petrovic'e emanet edeceği iddialar arasında.