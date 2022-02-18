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Galatasaray Nef: 64-49 - Son Dakika

Galatasaray Nef: 64-49

18.02.2022 21:34
Galatasaray Nef: 64-49

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can MavisuFENERBAHÇE BEKO: Pierre 2, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 9, Henry 6, Şehmus Hazer 2, Guduric 20, Metecan Birsen 2, İsmet Akpınar, Floyd 6, Biberoviç GALATASARAY NEF: Bost 1, Blackshear 12, Purcell 9, Rıdvan...

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu

FENERBAHÇE BEKO: Pierre 2, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 9, Henry 6, Şehmus Hazer 2, Guduric 20, Metecan Birsen 2, İsmet Akpınar, Floyd 6, Biberoviç GALATASARAY NEF: Bost 1, Blackshear 12, Purcell 9, Rıdvan Öncel, Ege Arar 2, Okben Ulubay, Göksenin Köksal, Trimble 16, Ndour 7, Sadık Kabaca 21'İNCİ PERİYOT:  20-18DEVRE: 36-313'ÜNCÜ PERİYOT: 48-375 FAULLE ÇIKAN: 38.41 Ndour (Galatasaray Nef)

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup etti. Bu skorla Fenerbahçe Beko, turnuvada finale yükseldi.Maçın ilk dakikalarında Ege Arar ve Blackshear ile 4 sayı bulan Galatasaray Nef'e, öne geçti. Fenerbahçe Beko Ahmet Düverioğlu, Pierre ve Melih Mahmutoğlu'nun elinden bulduğu sayılarla 4'üncü dakikada 7-6 öne geçti. Maçta her iki takım da sert savunma uyguladı. Hücum sürelerini son anlarına kadar kullanıldığı ilk çeyreği, Fenerbahçe Beko 20-18 önde kapattı.İkinci çeyreğe rakibine göre daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Floyd ve Şehmus Hazer'in bulduğu sayılarla 13'üncü dakikada farkı 6'ya çıkartarak, skoru 24-18'e getirdi. Henry ve Booker ikilisinin devreye girmesiyle maçtaki etkinliğini arttıran Fenerbahçe Beko, 17'nci dakikada skoru 34-26'ya getirdi. Galatasaray Nef, rakibinin bu baskısına boyalı alanı daha aktif kullanarak karşılık vermeye çalışsa da ilk yarı Fenerbahçe Beko'nun 36-31 üstünlüğüyle tamamlandı.Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Galatasaray Nef, 23'üncü dakikada farkı 1'e indirerek, skoru 36-35'ya getirdi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksander Djordjevic sık sık yaptığı değişikliklerle sarı lacivertli ekip, yeniden oyundaki üstünlüğü ele aldı. Fenerbahçe Beko, maçın 26'ncı dakikasında Guduric'in dış isabertiyle bulduğu sayıyla skoru 39-35'a taşıdı. Etkili oyununu sürdüren Guduric ile sayı bulan Fenerbahçe Beko, skoru 46-37'ye getirdi. Taraftarların kötü tezahüratları ve patlayıcı madde kullanmasından dolayı hakemler, maçın 29'uncu dakikasında oyunu durdurarak, tüm taraftarların salonu boşaltmasına karar verdi. Hakemler ve basketbolcuların soyunma odasına gitmesiyle maça ara verildi.  İki takım taraftarlarının da tribünleri boşaltmasının ardından maç tekrar başladı. Oyunun başlamasıyla Guduric sayı üretmeye devam eden Fenerbahçe Beko, farkı 11'e çıkardı. 3'üncü periyot da 48-37 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Son periyotta da etkili oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun serbest atışları ve Guduric'in skor üretmeye devam etmesiyle 33'üncü dakikada farkı 15 sayıya çıkartarak, skoru 57-42'ye getirdi. Galatasaray Nef'in maçın son dakikalarında oyundan kopmasının ardından Fenerbahçe Beko kolay sayı üretti. Maç, Fenerbahçe Beko'nun 64-49 üstünlüğüyle sona erdi.


- Bursa
Galatasaray Nef: 64-49
Galatasaray Nef: 64-49
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Ahmet Düverioğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray Nef: 64-49 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray Nef: 64-49 - Son Dakika
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