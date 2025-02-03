Galatasaray, Nicolo Zaniolo\'yu Fiorentina\'ya kiraladı

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, takım değiştirdi.
Galatasaray, sezon başında kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun Atalanta ile olan sözleşmesinin feshedilip başka bir İtalyan ekibi Fiorentina'ya sezon sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici Transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Bu anlaşmaya göre:
Nicolo Zaniolo, bu sezon Atalanta formasıyla 23 maçta süre buldu. Zaniolo, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan 15 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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