Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı

Galatasaray, Okan Buruk\'un sözleşmesini 2 yıl uzattı

Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı. Sarı-kırmızılılar, Buruk için yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

06.06.2024 11:53
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Süper Lig devi Galatasaray'dan üst üste 2 şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sözleşmesi için açıklama geldi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Sarı kırmızılı takım, başarılı teknik adam için yarın imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

BURUK'UN 2 YILLIK KARNESİ

Galatasaray, 50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde iki sezonda 190 puan topladı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı - Son Dakika

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    Yorumlar (21)

  • ferhat eser: giovanni bir yandan morinho bir yanda okanı araya alacaklar bu sezon çok eğlenicez çok gese ile tese maçlar çıkmamak için tff ye yalvaracaklar 14 55 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Giovanni kim daha dün ismini duydun Ferhat daha önce adını bile duymadığın adam sizi kurtaracak ;)))) 23 4 ferhat eser: galatasaray spor kulübü biz kendimizden eminiz tff nin basindakide gidiyor kim kurtaracak sizi sen onu düşün :))) 6 17 Musab Özkan: Az iç şu mereti 14 3 Ömer Güldoğdu : GS fener ile mi karıştırma daha dün fener süper kupa maçına çıkmadı 10 3 Galatasaray Spor kulübü: Sizde koçun etkisinde kalmışsınız e sonuçta sizin kulübünüzüde o yönetiyor bu yıl 50 puan fark size az gelmiş seneye 70 puan atarız. Bizim kimsenin desteğine ihtiyacımız yok dünya takımıdır şanlı Galatasaray 6 1 Talat Yelbuz: giovanni kim , morinho derken o işsiz güçsüz sol bek mi buldunuz, 4.luk hayırlı olsun , zaten musrati den dolayı sezona eksi 350 milyondan başlıyorsunuz transfer de hikaye gak gaakkkk 2 2
  • Fatih Kahraman: 6.hafta istifa sesleri başlayacak.(GS’lıyım) 7 19 Yanıtla
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