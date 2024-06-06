Galatasaray, Okan Buruk\'un sözleşmesini 2 yıl uzattı

ferhat eser:

giovanni bir yandan morinho bir yanda okanı araya alacaklar bu sezon çok eğlenicez çok gese ile tese maçlar çıkmamak için tff ye yalvaracaklar

14 55 Yanıtla

Galatasaray Spor kulübü: Giovanni kim daha dün ismini duydun Ferhat daha önce adını bile duymadığın adam sizi kurtaracak ;)))) 23 4

ferhat eser: galatasaray spor kulübü biz kendimizden eminiz tff nin basindakide gidiyor kim kurtaracak sizi sen onu düşün :))) 6 17

Musab Özkan: Az iç şu mereti 14 3

Ömer Güldoğdu : GS fener ile mi karıştırma daha dün fener süper kupa maçına çıkmadı 10 3

Galatasaray Spor kulübü: Sizde koçun etkisinde kalmışsınız e sonuçta sizin kulübünüzüde o yönetiyor bu yıl 50 puan fark size az gelmiş seneye 70 puan atarız. Bizim kimsenin desteğine ihtiyacımız yok dünya takımıdır şanlı Galatasaray 6 1