Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı
Spor

Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı
03.02.2026 16:33
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, orta saha transfer 18 yaşındaki Gineli oyuncu Renato Nhaga'yı kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncu ve kulübü Casa Pia ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Portekiz ekibine 6 milyon euro civarında bir bonservis ödeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray, uzun süredir devam ettiği orta saha transfer çalışmalarında mutlu sona ulaşıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Renato Nhaga için oyuncu ve kulübü Casa Pia ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Portekiz ekibine 6 milyon euro civarında bir bonservis ödeyecek. Haberde, bir dönem Trabzonspor'un da gündeminde olan genç futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netleşeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Casa Pia formasıyla bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Renato Nhaga, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Nhaga'nın kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    piyasa degeri 1 milyon euro ise gs 6 milyon euroyu nwden odedi.3 odesin aklim almiyor vallahi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
