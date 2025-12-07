Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı - Son Dakika
Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı
07.12.2025 16:46
Galatasaray MCT Technic'in takım otobüsüne TOFAŞ ile oynanan maçın ardından Bursa'da taşlı saldırı yapıldı. Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

GALATASARAY OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

TOFAŞ Spor Salonu'nda dün akşam oynanan ve Bursaspor Basketbol'un 91-87 üstünlüğüyle biten Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçının ardından İstanbul'a dönen Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taş atıldı.

Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Galatasaray MCT Technic'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafileyi taşıyan otobüsün dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradığı belirtilmişti. Açıklamada, takımın otobüs değişimi sonrası İstanbul'a devam ettiği bilgisi aktarılmıştı.

Galatasaray, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • dxr89dx89h dxr89dx89h:
    çok güzel 16 30 Yanıtla
    Caner atalay Caner atalay:
    dayı neresi güzel angut sen insanmısın insan kılıklı 10 4
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    O TAS SENIN KAFANI YARAR BIR GUN 3 6
    Apple User Apple User:
    o.evldı 3 5
  • hakan1122 hakan1122:
    Fenerbahçeyi anlamaları için daha fazlası lazım Fenerbahçe otobüsü kurşunlanınca tişört bastırıp otobüs şoförü olan başkan vekilleri ile şov yapan gs size az yapılmış hak edene daha fazlası lazım... 13 9 Yanıtla
    Caner atalay Caner atalay:
    yürü len azizin oyunu o otobüs muhabbeti trabzonlu olsa sıkıntı büyük olurdu 4 7
  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    İyi etmiş 9 10 Yanıtla
  • Hasan Aydoğan Hasan Aydoğan:
    abi otobüs nereye hale gelmiş. Canlarını zor kurtarmışlar.... 90+ daki elleri ile atmışlar taşı 2 2 Yanıtla
  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    Türkiye nin her yerinde başlıcak hakemsaray şikesaray düşmanlığı savcılar göreve bir an önce önlem alsınlar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
