Galatasaray, Özgür Baran Aksaka\'yı PFC Arda Kardzhali 1924\'e kiraladı

Spor

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan ve transfer çalışmalarının yanı sıra kadro planlaması için de yoğun mesai harcayan Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka'yı kiralık gönderdi

BULGARİSTAN EKİBİNE KİRALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Özgür Baran Aksaka, geçtiğimiz sezon ilk yarısını Şanlıurfaspor, ikinci yarısını ise Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçirmişti. Özgür Baran, 2023-2024 sezonunda toplamada 6 maça çıkmış ve herhangi bir skor katkısı üretememişti. Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta saha, Galatasaray formasını ise 3 kez giydi.