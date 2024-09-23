Galatasaray-PAOK maçının hakemi açıklandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-PAOK maçının hakemi açıklandı

Galatasaray-PAOK maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın PAOK'la oynayacağı maçı Alejandro Hernandez yönetecek. Galatasaray, PAOK'u 25 Eylül Çarşamba günü Rams Park'ta ağırlayacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

23.09.2024 12:10
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında PAOK'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde UEFA, Galatasaray-PAOK maçının hakemini duyurdu.

Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Jose Luis Munuera 4. hakem, Guillermo Cuadra ise VAR hakemi olarak maçta görev alacak.

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 25 Eylül Çarşamba günü PAOK'u Rams Park'ta konuk edecek. Mücadele 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar lig aşamasındaki diğer maçlarında Rigas, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmç, Dinamo Kiev ve Ajax'la mücadele edecek.

Galatasaray-PAOK maçının hakemi açıklandı

Galatasaray, Spor, Paok, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-PAOK maçının hakemi açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • ferhat eser:
    Sen işini bilirsin PAOK 15 91 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Başarılar Paok a 15 76 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bu hafta Beşiktaşa paoka fenerbahçeye başarılar diliyorum 14 74 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    gs yenilsin diyenlere kına siparişi verin birde fb maçından dolayı yanık kremi. 60 5 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Şu Ferhat’a kapak yapalım paok’u 49 2 Yanıtla
  • Engin Sezgin:
    Aslanlar gibi Sahaya çıkar maçı alırız . 26 5 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Paok 3-1 alıe 4 26 Yanıtla
  • Demir Şener:
    GS Yenecek Kale direğini bütün Paokçulara hediye edecek???? FB maçında Gs yenilecek diyenlere paket yapıp hediye ettiğimiz gibi 21 1 Yanıtla
  • Mehdi Cengiz:
    Ferhat şişede yeter parka da 15 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Rabbim sende işini bilirsin fero gibilere gün yüzü gösterme Rabbim BEŞİKTAŞI hep yoklar içinde olsun Rabbim amin 11 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray-PAOK maçının hakemi açıklandı - Son Dakika
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