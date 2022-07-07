Galatasaray, Portekizli yıldız orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Galatasaray, Portekizli yıldız orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı

07.07.2022 10:20

Orta sahaya kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı. 3 milyon euro bonservis ödenecek 30 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray, ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiriyor. Pedro Sepulveda'nın haberine göre Galatasaray, Porto'da forma giyen Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Portekizli orta saha için Porto'ya 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Yıldız oyuncu ise bonuslar dahil 2.5 milyon euro kazanacak.

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İSTANBUL'A GELİYOR

Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren yıldız orta saha oyuncusunun, birkaç gün içinde İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol attı, 2 de asist yaptı.

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