Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP\'a bildirdi
05.02.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga'nın 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferini KAP'a bildirdi.

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

Renato Nhaga ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran Galatasaray, 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Portekiz ekibi Casa Pia'a 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi

YILLIK MAAŞI DA BELLİ OLDU

Genç oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte haziran ayına kadar 375 bin euro, sonraki sezonlar için sırasıyla 750 bin Euro, 750 bin Euro, 800 bin Euro ve 850 bin Euro kazanacak.

Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

'Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 Euro

2026/2027 sezonu: 750.000 Euro

2027/2028 sezonu: 750.000 Euro

2028/2029 sezonu: 800.000 Euro

2029/2030 sezonu: 850.000 Euro'

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Panathinaikos, Real Madrid’i son saniyede yıktı Panathinaikos, Real Madrid'i son saniyede yıktı
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı

23:27
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
22:58
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
22:50
N’Golo Kante İstanbul’a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
22:45
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı aynı kişi çıktı
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı
22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 00:28:16. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.