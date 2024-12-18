Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Roma'ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Galatasaray, 6 maç sonunda puan alamadı ve grubunu son sırada tamamladı.

18.12.2024 11:17  Güncelleme: 11:34
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Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 3-0 yenildi.

Tre Fontane Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Alice Corelli'nin golüyle öne geçen Roma, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

PUANSIZ VEDA ETTİLER

İkinci yarıda 82. dakikada Rosanna Ventriglia ve 90+3. dakikada Elena Linari ile birer gol daha bulan ev sahibi takım, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonucunda puan alamadı ve grubunu son sırada tamamladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'ne puansız veda etti

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Son Dakika Spor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    yahu glatasaray kim şampiyonlar ligi kim hahahaha :)))) 32 25 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    kadınların futbolla ne işi var? Biz arkadaşlarla halı saha takımı kursak Türkiye milli kadınlar futbol takımını farklı yeneriz. 12 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geçmiş Olsun Kızlar Olur Böyle Şeyler 9 10 Yanıtla
  • nuri ozmen:
    Turkiyenin en iyi kadın futbol takımı 0 puan cekiyorsa oturup düşünmek lazım 9 3 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    önemli olan katılabilmek, zamanla o takımların seviyesine ulaşılacaktır, yine de GS yı kutlarım. 2 4 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Türk hakemleri maçlarını yönetmeyince gayet normal netice ! 1 0 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    ülkenin yüz karası her anlamda 0 0 Yanıtla
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