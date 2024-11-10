Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon

Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon

Samsunspor, Galatasaray maçının 24. dakikasında Torreira ile girdiği ikili mücadele sonrasında Ntcham'ın sarı-kırmızılıların cezasında yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. VAR'ın devreye girmediği pozisyonda hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

10.11.2024 17:00
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına kırmızı-beyazlı takımın penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ, VAR DEVREYE GİRMEDİ

Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Samsunsporlu oyuncular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu. Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.

İşte o pozisyon;

Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon

AHMET ÇAKAR: NET BİR PENALTI VERİLMEDİ

Pozisyon sonrası bir paylaşım yapan eski hakem Ahmet Çakar, "Hakem Samsunspor'un net bir penaltısını vermedi" dedi.

Halil Umut Meler, Lucas Torreira, Galatasaray, Ahmet Çakar, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Seydi Bağdat:
    Yanlışınız var bir tane Samsunlu futbolcu bile penaltı için itiraz etmedi bu kadar kör göze parmak sokmak da olmaz adamlar maç kazanmaya değil malum takıma üç puan vermeye gelmiş 43 25 Yanıtla
  • orhan inan:
    Ulan iki penaltı dünyada verilmez daha yapındiyorsunuz eşşekbahçeyle eşşektaş 57 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    kollanmaya devam fetosaray 40 14 Yanıtla
  • Volkan Ceylan:
    Vermez Veremezzzzzzzz… 37 11 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan:
    Yok burda bişey 21 25 Yanıtla
  • mustafa turan:
    hakem pozisyon sonu bekletti, vardan devam kararı geldi, boş haber yapmayın 14 30 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Oyuncunun kendisi bile penaltı istemedi tertemiz pozisyon devam et . 12 31 Yanıtla
  • Ali Arat:
    emin erol diye bi yvs var. ne kollanmasi o c. penalti bahcenin yapisi devredeydi. zorunami gitti zirtooooo 37 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Macı izlemıyorsunuz galiba ne penaltısı arkadas 14 20 Yanıtla
  • Aytac Uygur:
    Hum’un da aklı ile kalbi çelişmiş demek ki. Emre Kılınç gibi 21 3 Yanıtla
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