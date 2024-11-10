Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına kırmızı-beyazlı takımın penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.
Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Samsunsporlu oyuncular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu. Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.
İşte o pozisyon;
Pozisyon sonrası bir paylaşım yapan eski hakem Ahmet Çakar, "Hakem Samsunspor'un net bir penaltısını vermedi" dedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (21)