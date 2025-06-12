Galatasaray Sane'nin maliyetini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Sane'nin maliyetini açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray Sane\'nin maliyetini açıkladı
12.06.2025 19:08  Güncelleme: 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray Sane\'nin maliyetini açıkladı
Haber Videosu

Galatasaray, Bayern Münih'ten Leroy Sane transferini açıkladı. Alman oyuncu, Sarı-kırmızılılar ile 3 yıllık anlaşma sağlarken yıllık 9 milyon euro maaş kazanacak.

Süper Lig devi Galatasaray, transferini KAP'A bildirdiği Leroy Sane'yi resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun maliyetini duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Sane'nin Galatasaray'a maliyeti;

  1. Yıllık ücret: 9 milyon euro
  2. 3 milyon euro sadakat primi
  3. Sözleşme: 3 yıl

İMZA SONRASI İLK SÖZLER

İmza töreninden sonra açıklama yapan Sane, "Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Sane, ''Hem burada olmak hem de burada imza atmak benim için çok büyük bir onur. Kulübe çok teşekkür ederim bana bu imkanı sunduğu için. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek ve bu takımda başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

Yıldız oyuncu son olarak, "Onun numarasıyla ben de o başarıları yakalamak istiyorum. Bu numarayla da Galatasaray'a şans getirmek istiyorum. Açıkçası daha önceki görüntülerden haberdarım, hepsini biliyorum. Sosyal medyadan sürekli bunları takip ettim. Yine de çok şaşırdım. Orada durup bunu yaşadığınız zaman çok farklı duygular hissediyorsunuz. Onlara çok teşekkür ederim. Gerçekten olağanüstü bir duyguydu. Dolayısıyla bir an önce sahaya çıkıp taraftarla birlikte başarı yakalamak benim en büyük arzum. Kerem'le konuştum inanılmaz mutlu oldu buraya geleceğime. Bana harika bir kulübe, harika insanlara, harika bir taraftara ve harika bir ülkeye geleceğimi söylemişti. Kendisi ne kadar mutlu olduğunu söyledi ve benim de ne kadar mutlu olacağımı söylemişti. Onunla da bir an önce karşılaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

''YÜZ BİNLERCE SATILMASINI BEKLİYORUZ''

Başkan Dursun Özbek de transferle ilgili konuşarak, "Şampiyonlar Ligi'nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sane formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu ise, "Sane'nin buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden biri de taraftarımız. Hepimiz Galatasaray için buradayız. Taraftarımızda, Sane ürünleriyle bir rekor daha bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

LEROY SANE'NİN KARİYERİ

Futbola Almanya'nın SG Wattenscheid takımının altyapısında başlayan Leroy Sane sonrasında Schalke ve Bayer Leverusen'in altyapılarında oynadı.

Schalke'ye 2011'de geri dönen Alman futbolcu, 2015'te A takıma yükseldi. Bir sezon sonra Manchester City'ye 52 milyon euro karşılığında imza atan yıldız futbolcu, 2020'de Bundesliga'ya geri döndü.

Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Alman yıldız, 13 gol kaydederken 6 asistle oynadı. Sane kariyeri boyunca FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga (4), Premier Lig (2), UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, Almanya Süper Kupa (2), İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.

Bayern Münih, Galatasaray, Leroy Sane, Futbol, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Sane'nin maliyetini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kamil erol:
    futbol boş işler yazık harcanan paralara onlar ferrari ile gezerler sizde birbirinize söver kafalarınızı kırarsınız birbirinizin yazık 33 1 Yanıtla
  • Sergen:
    yabancı basın iddiasına göre fbnin 12 artı 5 teklifi, gs 9 artı 3e anlaştı. her şeyi parayla çözebileceği sananlara duyrulur. suudiler de bu duruma düşüyor. mesut bile gsye git daha kurumsal demiş 18 3 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    FB çok verdi diyenler IQ nuzu ölçtürün, B.munich neden silip attıysa FB de bu yüzden masadan kalktı, oyuncunun özel hayatı karanlık,kimse istemiyor Avrupa'da nasıl zahahahaa diyordunuz en son zahahahaaa diyen kimdi hatırlatalım, FB bir oyuncuyu eğer almak istiyorsa o oyuncu FB nindir, Fransızlar avucunu yalar 1 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
08:41
Gerginlik altına yaradı Tarihi zirve test edildi
Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi
08:25
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
08:15
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
08:11
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 20:53:16. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Sane'nin maliyetini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.