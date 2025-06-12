Galatasaray Sane\'nin maliyetini açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray, transferini KAP'A bildirdiği Leroy Sane'yi resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun maliyetini duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Sane'nin Galatasaray'a maliyeti;

Yıllık ücret: 9 milyon euro 3 milyon euro sadakat primi Sözleşme: 3 yıl

İMZA SONRASI İLK SÖZLER

İmza töreninden sonra açıklama yapan Sane, "Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Sane, ''Hem burada olmak hem de burada imza atmak benim için çok büyük bir onur. Kulübe çok teşekkür ederim bana bu imkanı sunduğu için. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek ve bu takımda başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

Yıldız oyuncu son olarak, "Onun numarasıyla ben de o başarıları yakalamak istiyorum. Bu numarayla da Galatasaray'a şans getirmek istiyorum. Açıkçası daha önceki görüntülerden haberdarım, hepsini biliyorum. Sosyal medyadan sürekli bunları takip ettim. Yine de çok şaşırdım. Orada durup bunu yaşadığınız zaman çok farklı duygular hissediyorsunuz. Onlara çok teşekkür ederim. Gerçekten olağanüstü bir duyguydu. Dolayısıyla bir an önce sahaya çıkıp taraftarla birlikte başarı yakalamak benim en büyük arzum. Kerem'le konuştum inanılmaz mutlu oldu buraya geleceğime. Bana harika bir kulübe, harika insanlara, harika bir taraftara ve harika bir ülkeye geleceğimi söylemişti. Kendisi ne kadar mutlu olduğunu söyledi ve benim de ne kadar mutlu olacağımı söylemişti. Onunla da bir an önce karşılaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

''YÜZ BİNLERCE SATILMASINI BEKLİYORUZ''

Başkan Dursun Özbek de transferle ilgili konuşarak, "Şampiyonlar Ligi'nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sane formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu ise, "Sane'nin buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden biri de taraftarımız. Hepimiz Galatasaray için buradayız. Taraftarımızda, Sane ürünleriyle bir rekor daha bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

LEROY SANE'NİN KARİYERİ

Futbola Almanya'nın SG Wattenscheid takımının altyapısında başlayan Leroy Sane sonrasında Schalke ve Bayer Leverusen'in altyapılarında oynadı.

Schalke'ye 2011'de geri dönen Alman futbolcu, 2015'te A takıma yükseldi. Bir sezon sonra Manchester City'ye 52 milyon euro karşılığında imza atan yıldız futbolcu, 2020'de Bundesliga'ya geri döndü.

Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Alman yıldız, 13 gol kaydederken 6 asistle oynadı. Sane kariyeri boyunca FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga (4), Premier Lig (2), UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, Almanya Süper Kupa (2), İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.