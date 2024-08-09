Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor\'u 2-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki ilk hafta karşılaşmasında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı..

MAÇIN VE SEZONUN İLK GOLÜ HATAYSPOR'DAN

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada hem maçın hem de sezonun ilk golü Hatayspor'dan geldi. 52. dakikada kullanılan kale vuruşunda kafayla indirilen top Rui Pedro'da kaldı. Rui Pedro karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçerken yerde kaldı. Arkadan gelen Joelson Fernandes topu önünde bularak ağlara yolladı. Bu gol Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti.

SARA FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı. Verilen 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, 57. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu. Sara, böylelikle sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçirmiş oldu ve taraftarların önünde çıktı. Öte yandan Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

ICARDI BERABERLİĞİ GETİRDİ

Yediği golden sonra baskısını arttıran Galatasaray, aradığı golü 80. dakikada Mauro Icardi ile buldu. Icardi, 79. dakikada kazandırdığı penaltıda topun başına geçti. Topu filelere gönderen tecrübeli forvet, skora dengeyi getirdi. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

BATSHUAYI 90'DA ATTI

1-0 geriden gelen Galatasaray, 90. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Kullanılan köşe vuruşunun devamında Lucas Torreira'nın sol çaprazdan yükselttiği topa iyi yükselen Batshuayi, fileleri buldu ve kaleci Erce'yi çaresiz bıraktı. Belçikalı golcü, böylelikle Galatasaray kariyerinde ilk golünü atarken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Cimbom, bu sonuçla birlikte sezona 3 puanla başladı.

BATSMAN TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Michy Batshuayi, 70. dakikada Leo Dubois'nın yerine oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki forvet, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da da Süper Lig maçına çıktı. Batshuayi böylelikle 3 büyüklerin tamamında Süper Lig maçına çıkan ve gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.