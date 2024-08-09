Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi

Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor\'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı. Öte sarı-kırmızılılara 90. dakikada galibiyeti getiren golü atan Batshuayi, 3 büyüklerin tamamında Süper Lig maçına çıkan ve gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

09.08.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki ilk hafta karşılaşmasında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı..

MAÇIN VE SEZONUN İLK GOLÜ HATAYSPOR'DAN

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada hem maçın hem de sezonun ilk golü Hatayspor'dan geldi. 52. dakikada kullanılan kale vuruşunda kafayla indirilen top Rui Pedro'da kaldı. Rui Pedro karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçerken yerde kaldı. Arkadan gelen Joelson Fernandes topu önünde bularak ağlara yolladı. Bu gol Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi

SARA FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı. Verilen 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, 57. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu. Sara, böylelikle sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçirmiş oldu ve taraftarların önünde çıktı. Öte yandan Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi

ICARDI BERABERLİĞİ GETİRDİ

Yediği golden sonra baskısını arttıran Galatasaray, aradığı golü 80. dakikada Mauro Icardi ile buldu. Icardi, 79. dakikada kazandırdığı penaltıda topun başına geçti. Topu filelere gönderen tecrübeli forvet, skora dengeyi getirdi. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi

BATSHUAYI 90'DA ATTI

1-0 geriden gelen Galatasaray, 90. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Kullanılan köşe vuruşunun devamında Lucas Torreira'nın sol çaprazdan yükselttiği topa iyi yükselen Batshuayi, fileleri buldu ve kaleci Erce'yi çaresiz bıraktı. Belçikalı golcü, böylelikle Galatasaray kariyerinde ilk golünü atarken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Cimbom, bu sonuçla birlikte sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi

BATSMAN TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Michy Batshuayi, 70. dakikada Leo Dubois'nın yerine oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki forvet, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da da Süper Lig maçına çıktı. Batshuayi böylelikle 3 büyüklerin tamamında Süper Lig maçına çıkan ve gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Gökhan Sarıkaya: Penaltısaray 96 117 Yanıtla
    Çuvaldız: ama penaltıydı, durduk yere verilen bir penaltı değildi 3 3
  • Bilgehan Göktürk: Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum.Galatasaray hakkıyla kazanmayı bildi.Penaltı da bal gibi penaltı...Tebrik ederim... 135 62 Yanıtla
  • Abdullah Baykal: Penaltı evlere şenlik 78 97 Yanıtla
    Çağatay Kurt: İcardi nin Ayağının kopması mı lazımdı penaltı için 5 3
  • Mehmet Simsek: yine aynı kaldığı yerden devam sıkışınca penaltı 66 87 Yanıtla
    Hasan Vanlı: penaltı değil mi yani hocam, amlamadım yorumumdan?? 3 3 Galatasaray Spor kulübü: İsminde hayır yok senin 3 2 Galatasaray Spor kulübü: İsme bak 2 2
  • Ender Kervancıoğlu: Nasıl başlarsan öyle gider. Şampiyona tebrikler. 96 53 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 05:27:41. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement