Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ı Tete transferi sebebiyle FIFA'ya şikayet etti - Son Dakika

Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ı Tete transferi sebebiyle FIFA'ya şikayet etti

Son Güncelleme: 26.09.2023 18:32

Süper Lig devi Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi nedeniyle FIFA'ya başvurduğunu KAP'a duyurdu.

Süper Lig devi Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi sebebiyle oyuncu ve kulüp aleyhine FIFA'ya başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirdi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Shakhtar Donetsk'in hem Galatasaray'ı hem de Tete'yi FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi.

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi sebebiyle FIFA'ya başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirdi

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mateus Cardoso Lemos Martins, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ı Tete transferi sebebiyle FIFA'ya şikayet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ı Tete transferi sebebiyle FIFA'ya şikayet etti - Son Dakika
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