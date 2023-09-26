Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ı Tete transferi sebebiyle FIFA'ya şikayet etti

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Süper Lig devi Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi sebebiyle oyuncu ve kulüp aleyhine FIFA'ya başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirdi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Shakhtar Donetsk'in hem Galatasaray'ı hem de Tete'yi FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."