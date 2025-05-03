Galatasaray, Sivasspor\'a gol oldu yağdı! Osimhen\'den kariyer rekoru

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 4-1 kazandı.

PERDEYI LUCAS TORREIRA AÇTI

Galatasaray maça golle başladı. Galatasaray atağında Eren Elmalı sol kanat ceza sahası içinden Osimhen'e yerden çevirdi. Osimhen sol ayağıyla kale ağzından vuruşunu yaptı, Ali Şaşal topu ceza alanı içine çeldi. Seken topu takip eden Torreira, topu ağlarla buluşturdu.

OSIMHEN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Galatasaray baskılı oyununu sürdürürken farkı ikiye çıkardı. Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada top Morata'ya geldi. Morata'nın yaptığı vuruş sol direkten ceza alanına geri döndü ve Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

BARIŞ ALPER'DEN KÖŞEYE ŞIK GOL

Sarı-kırmızılılar, 21. dakikada farkı üçe çıakrdı. Osimhen'in sağ kanattan açtığı ortada top yay üzerindeki Sivassporlu futbolcuda kaldı, ardından Barış Alper pres yaparak topu çalmayı başardı. Çalmasının ardından sağ ayağıyla sol köşeye şık vuruşunu yaparak Ali Şaşal'ı mağlup etti.

EREN ELMALI SAKATLANDI

Galatasaray'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi. Sarı-kırmızılılarda, Rey Manaj ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kalan Eren Elmalı sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında maça devam etmişti. Kendisini saha içerisinde deneyen Eren Elmalı kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı. Eren Elmalı'nın yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.

OSIMHEN'DEN İKİNCİ GOL

Dakikalar 31'i gösterdiğinde Galatasaray'da Sallai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top arka alanda boş kalan Osimhen'e geldi, Osimhen bekletmeden sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0 yaptı.

REY MANAJ'DAN KARŞILIK GELDİ

Sivasspor, Galatasaray'ın golüne hemen karşılık verdi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Manaj, dar açıdan Muslera'nın bacak arasından topu ağlarla buluşturdu. Skor 4-1 oldu.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI ANCAK İPTAL

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya da golle başladı. Dakika 47'de Sallai'nin sağ kanattan sağ ayağıyla içeriye çevirdiği topta Osimhen sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. Cimbom'un Osimhen ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ÖNCE GOLÜ VERDİ SONRA İPTAL ETTİ

Maçın 89. dakikadasında Sivasspor golü buldu ancak gol geçersiz sayıldı. Sivasspor atağında Pritchard ceza sahası dışından vuruşunu yapmak isterken Mertens geriden gelerek topa ayak koydu. Daha sonra topu ceza sahasında kontrol eden Koita topu ağlarla buluşturdu. Pozisyonu uzun bir süre inceleyen Ozan Ergün önce golü verdi ardından uyarıyla birlikte var ekranına giderek, Mertens'e faul var kararını verdi.

MAÇ FAZLASIYLA FARK 8

Karşılaşmanın geri kalanında karşılıklı hücumlarla geçse de maçta başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte puanını 83 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Sivasspor, 34 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligin bir sonraki maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

TORREIRA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, son haftalardaki golcü kimliğiyle dikkat çekti. Yıldız oyuncu, takımının Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada da golünü attı. Yıldız isim, Sivasspor'a karşı attığı golle birlikte son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

OSIMHEN KARİYER REKORUNU KIRDI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezonki 33. golünü attı ve kariyer rekorunu kırdı. Napoli formasıyla 31 gol atarak kendi rekoruna sahip olan Osimhen, Sivasspor karşısında attığı gollerle bu sezonki 33. golüne ulaştı ve rekorunu kırdı.