Canlı Anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
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Spor

Canlı Anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor

Canlı Anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

05.05.2024 17:55  Güncelleme: 18:01
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında ligin zorlu takımlarından EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. VAR hakemi olarak da İtalyan hakem Simone Sozza görev alıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor. Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj.

CANLI ANLATIM

26' DIŞARIDA! Ceza sahası içinde Icardi'nin çıkardığı topa Torreira ayak içiyle gelişine vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

24' Sivassporlu oyuncuların kafayla kaleciye geri pasında Icardi son anda topa ayak koymak istedi ancak Ali Şaşal Vural topa sahip oldu.

23' MUSLERA! Sol kanatta Uğur Çiftçi'nin getirdiği topta Manaj ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp kale önüne çevirdi. Muslera iyi uzayıp arka direğe giden topa sahip oldu.

22' Mertens'in sol kanattan ortasında Kerem Demirbay'ın kale önünde kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

21' Hakim Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunu Rey Manaj ön direkte kafayla karşıladı.

20' Sol kanada atılan uzun topta topu alan Derrick Köhn'ün ortası Murat Paluli'ye çarpıp kornere gitti.

18' Hakim Ziyech'in pasında topu alan Köhn uzaklardan kaleyi denedi. Top farklı şekilde dışarıda.

16' Hızlı çıkan Sivasspor'da Charilaos Charisis sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

15' Karşılaşmada ilk 15 dakika Galatasaray üstünlüğüyle geçildi.

13' Ceza sahası içine gönderilen yüksek topta topu alan Manaj'ın vuruşu Derrick Köhn'den döndü.

12' İyi paslarla gelen Galatasaray'da Barış Alper sol kanattan ceza sahası içine girdi. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine çıkardığı pasta Ziyech düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

11' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Sivasspor

6' Barış Alper Yılmaz'ın pasında Köhn son çizgiden ortaladı. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

4' Koita'nın indirdiği topta çok uzaklardan kaleyi deneyen Manaj'ın sert şutu kaleyi bulmadı.

2' Nelsson'un savunma arkasına sarkan Icardi'ye uzun pası Ali Şaşal Vural'da kaldı.

1' Galatasaray-Sivasspor maçı başladı.

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Son Dakika Spor Canlı Anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ercan Karatas: TFF SİVAS MAÇI BAŞLIYOR BAŞARILAR SİVAS :) 24 46 Yanıtla
  • V. A.: TFF SİVAS MAÇINDA SİVASA BAŞARILAR.. 6 7 Yanıtla
  • Aytac Uygur: Manaj cinconda değilmiydi? Müsabakadan önce alışık bunlar gol yiyeceği futbolcuya teklif yapmaya. 4 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: geçen hafta adanalı olup bu hafta günübirlik sivaslı olanlar burada mı. 6 0 Yanıtla

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