Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü

27.04.2022 19:37
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Ardından sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştirildi. Dar alanda top kapma/pas çalışmasıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.

Öte yandan tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Marcao'nun MR'ı çekildi

Son oynanan Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Bu arada antrenman öncesinde Çanakkale'de düzenlenen turnuvada fair play ödülü alan U12 takımı oyuncusu Mervan ve arkadaşları A Takım ile bir araya geldi. Kısa bir gösteri maçı da yapan oyuncular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü

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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü - Son Dakika


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