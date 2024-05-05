Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

05.05.2024 20:50  Güncelleme: 21:11
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki maçı 6-1 sarı-kırmızılılar kazandı.

GOLLER YILDIZLARDAN

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 11 ve 61. dakikalarda Hakim Ziyech, 38 ve 73. dakikalarda Dries Mertens ile 59 ve 85. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Barış Alper Yılmaz da iki asistle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti

REKOR PUANA ULAŞTILAR

Bu galibiyetle puanını 96'ya çıkartan Cimbom, Fenerbahçe'nin 3 puanlı sisteme geçildikten sonra 93 puanla elde ettiği ligde en çok puan toplayan takım unvanını ele geçirdi.

KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Lider Galatasaray, bu sezon rekorlara doymuyor. Sarı-kırmızılılar kendisine ait olan üst üste maç kazanma rekorunu geliştirdi. Sivasspor galibiyetiyle birlikte 15 olan galibiyet sayısı 16'ya yükseldi.

Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti

HAKIM ZIYECH İLKLERİ YAŞADI

11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla penaltı noktasına yakın bölgede buluşan Hakim Ziyech, topu ağlara göndermeyi başardı. Faslı yıldız, bu golle Süper Lig'de ceza sahası içinden ilk golünü attı ve iç sahada da ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Ziyech, 78. dakikada da ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.

Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti

GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 35 maç-96 puan

2- Fenerbahçe: 34 maç-89 puan

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Hasan Vanlı: Hacılar, eğri oturup doğru konuşalım..GS lig standartlarının üstünde top oynuyor ve kadro kalitesi bizim ligin üstünde..Fener gibi hakemle aldığı 1-2 maç oldu evet ama futbol olarak şampiyonluk GS nin hakkı.. 17 1 Yanıtla
  • Ali Arat: ali arslan yine gelir sacamalamaya devam eder. aslanlarim benim fenerin yenemediklerine 4-5-6 atmaya devam. ali samiyende de ziyech resitaline hazir olun 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser: bylock temizlenmeden Türk futbolu temizlenmez 2 6 Yanıtla
    Ali Arat: yahu arkadas bu ulkede devlet var kanun var. varsa bir halti devlet geregini yapar. oyle kulaktan duyma mazeretlerle konusmayin derim. 5 1
  • ferhat eser: çok Şererjislik var benim miyde cok bulanir 2 5 Yanıtla
    Ali Arat: mide bulanti ilaci al. gecer 4 1 Galatasaray Spor kulübü: Ferhat eser yaprağım futbol aslan işi kuş işi değil 2 1
  • Osman Aydoğan: Beyler abartmaya gerek yok 6 üstü 1 maç ???? 7 0 Yanıtla
  • talat cingöz: GS. çok renkli ve çok yönlü bir takım gibidir. fener gibi renksiz değildir. hermaçında rakibbin ya oyuncusunu sezon sonu transfer eder yada TFF.devreye girer rakibin golünü iptal eder eski futbolcuları fetöden aranma listesindedir yada şimdilerde eski tekniktüröktü yurtdışına takım çalıştırmaya devlet dilinde yani bu takım gerçektende rengarenk 2 2 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Her maçta ayrı bir algı peşindeler kötü oynuyorlar suçlu arıyorlar. Unuttukları bir şey var şampiyon Galatasaray 2 1
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