Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu maçla beraber son 7 resmi maçta kalesini gole kapadı. Aslan, en son 3 Mayıs'ta Sivasspor ile oynadığı lig maçında kalesinde gol gördü. Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupası maçlarının hiçbirinde gol yemeden maçı tamamladı.
İşte Galatasaray'ın oynadığı son 7 maç:
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Kayserispor
Göztepe 0-2 Galatasaray
Trabzonspor 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir
Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük
