Galatasaray, Süper Lig\'de 104 gün sonra yenildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

GALATASARAY 10 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan Aslan'ın ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Konya müsabakasından önce son olarak 12. haftada Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Cimbom, daha sonra çıktığı 10 mücadelede 8 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Konyaspor'a karşı alınan yenilgiyle de Galatasaray, ligde 10 maç sonra kaybetti.

104 GÜN SONRA ELİ BOŞ DÖNDÜ

104 gün sonra bir maçtan eli boş dönen Galatasaray, böylece Süper Lig'de bu sezonki ikinci yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar bu 2 mağlubiyeti de dış sahada yaptığı karşılaşmalarda yaşadı.