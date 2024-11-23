Galatasaray, Süper Lig'de rekor kırdı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Süper Lig'de rekor kırdı

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Trendyol Süper Lig'de 13. hafta sonunda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, lig tarihinde ilk 12 maçta en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek alınabilecek 36 puanın 34'ünü toplamayı başardı.

23.11.2024 21:46
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Galatasaray, Bodrum FK galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de ilk 12 maçta tarihin en iyi performansına imza attı.

EN YÜKSEK PUANA ULAŞAN TAKIM OLDU

Ligin 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinin en iyi performansını sergilemiş oldu. Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Cimbom, ilk 12 maçlar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamış oldu.

GALATASARAY'IN 12 MAÇTA ALDIĞI SKORLAR

Galatasaray'ın ligde oynadığı 12 maçta aldığı skorlar şu şekilde;

Galatasaray, Süper Lig\'de rekor kırdı

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Galatasaray, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Oğuz Kuru:
    Hakemler yanında olunca her türlü rekoru kırar 21 39 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Ne rekoru ya hep şaibe hep üçkağıt son dakika bodrum penaltı sı verilmemiş yine rakip 10 kişi kalmış feto öldü gitti ama etkisi ve sistem devam ediyor yani Galatasaray hep şaibe hep şaibe 15 31 Yanıtla
  • Ensar Coşkun:
    kuşlar ağlasın 29 14 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    hakemler sizle çok rekor kırarsınız 13 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    helal olsun Okan 16 9 Yanıtla
  • Almila Arya:
    emin erol gütönle mi izledin rakibin penaltısıymış alıştınız avanta penaltı almaya birde bizim rakiplere avanta penaltı istiyonuz. taytlı emin toto şşş 8 5 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Metin Öztürk ün deyimiyle çivisi çıkan lig işte 7 5 Yanıtla
  • Taner Koç:
    rahat rahat kazanacağı maçta fantazi mi diym bahis mi diyin bir maçı böylesine çekilmez hale getirmekte ayrı bir başarı 1 1 Yanıtla
  • Hakan Bilen:
    gs de hep aynı şeyler hem hakemler ile tff ile siyaset ile şampiyon ol hem de mağdur edebiyatı ve algı yap bir savcı yok mu bu ülke de gs bu ülkenin beka sorunudur hemen her maçında şaibe var uefa bu konuda neden susuyor..! 0 0 Yanıtla
  • Ensar Aktaş:
    Ağlamaaaa fener ağlaaaaama 0 0 Yanıtla
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