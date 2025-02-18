Galatasaray Süper Lig tarihine geçti

Ramazan Sözata:

Türk futbolunundaki bu kutuplaşmanın tek sebebi Televole Acun'dur... Anlamadığı tek bir dal yok..Her şeyin en iyisini ben bilirim parolası ile her şeyden yarım yamalak anlayan para babası sayesinde Lig Fenerbahçe ve Galatasaray' dan ibaret oldu.. Acun ve Ali Baba sayesinde Ezeli rekabet ezelî düşmanlığı dönüştü..