Galatasaray Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
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Galatasaray Süper Lig tarihine geçti

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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi ve Süper Lig tarihinde ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu. Osimhen'in golleriyle mücadeleyi kazanan sarı kırmızılılar, bu sezon duran toplardan 24 gol buldu. Opta verilerine göre, Galatasaray ayrıca bu sezon oynadığı 11 deplasman maçının 10'unu kazanarak lig tarihinde bir sezonda en yüksek dış saha galibiyet yüzdesi (%91) yakalayan takım oldu.

18.02.2025 07:18  Güncelleme: 07:51
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Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleyi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Galatasaray bu sezon 23 maçta 20. galibiyete ulaştı.

TARİHE GEÇTİLER

Opta verilerine göre Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu. Galatasaray ayrıca bu sezon duran toplardan 24 gol buldu.

Okan Buruk'un Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde yenilmeden en fazla karşılaştığı meslektaşı İlhan Palut (6G 1B). (Opta)

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, kaydettiği 14 golle Galatasaray hanesine 16 puan yazdıran Victor Osimhen. (Opta)

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 deplasman maçının 10'unu kazanan Galatasaray (1B), lig tarihinde bir sezonda en yüksek dış saha galibiyet yüzdesi yakalayan takım (%91). (Opta)

Galatasaray Süper Lig tarihine geçti

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Son Dakika Spor Galatasaray Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emin Erol:
    Hakem yardımı ile alınteri ile değil 168 135 Yanıtla
  • Barış Ilkgelen:
    Minik Kuşlar konuştu :))) 76 45 Yanıtla
  • Tuncay Çelik:
    Babanız Galatasaray be Türkiye'nin en büyüğü hemde. Fenerbahçe ve Bjk siz hep böyle izleyin konuşun başka bişey yapmayın kabullenin ve biseyler öğrenin şu Galatasarayda?? 73 37 Yanıtla
  • Mehmet null:
    zaten tarihli hakemsaray şikesaray tescilli şerefli Beşiktaş lı fenerbahçeli trol değilim 38 65 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    İLKLERİN TAKIMI TEK BÜYÜK GALATASARAY 65 33 Yanıtla
  • Tuncay Çelik:
    Ne mutlu GalatasaraylıyımO? 53 30 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    ağlayın kuşlar, çatlayın kuşlar, ama müsait yerinizden element uydurmadan otün 49 24 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Türk futbolunundaki bu kutuplaşmanın tek sebebi Televole Acun'dur... Anlamadığı tek bir dal yok..Her şeyin en iyisini ben bilirim parolası ile her şeyden yarım yamalak anlayan para babası sayesinde Lig Fenerbahçe ve Galatasaray' dan ibaret oldu.. Acun ve Ali Baba sayesinde Ezeli rekabet ezelî düşmanlığı dönüştü.. 43 10 Yanıtla
  • İdris:
    Çek l kuşlar için arpa getirdim 21 12 Yanıtla
  • 6490203:
    her zaman diyoruz tarihleri Galatasaray yazar beluktaşta yazıyor da tesrten 11 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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