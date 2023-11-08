Galatasaray taraftarı, Bayern Münih deplasmanını cehenneme çevirecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

Mücadeleye yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayacak ve maçı yerinden izleyecek.

15 BİN G.SARAY TARAFTARI İZLEYECEK

Normal şartlarda statta Galatasaraylılar için 5 bin kişilik yer ayrılırken, sarı-kırmızılıların tıpkı Manchester United maçında olduğu gibi 15 bine yakın kişiyle tribünde olması bekleniyor.