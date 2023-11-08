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Galatasaray taraftarı, Bayern Münih deplasmanını cehenneme çevirecek - Son Dakika

Galatasaray taraftarı, Bayern Münih deplasmanını cehenneme çevirecek

08.11.2023 18:00  - Güncelleme: 18:13

Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Normal şartlarda statta Galatasaraylılar için 5 bin kişilik yer ayrılırken, sarı-kırmızılıların tıpkı Manchester United maçında olduğu gibi 15 bine yakın kişiyle tribünde olması bekleniyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

Mücadeleye yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayacak ve maçı yerinden izleyecek.

15 BİN G.SARAY TARAFTARI İZLEYECEK

Normal şartlarda statta Galatasaraylılar için 5 bin kişilik yer ayrılırken, sarı-kırmızılıların tıpkı Manchester United maçında olduğu gibi 15 bine yakın kişiyle tribünde olması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarı, Bayern Münih deplasmanını cehenneme çevirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı, Bayern Münih deplasmanını cehenneme çevirecek - Son Dakika
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