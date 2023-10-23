Galatasaray taraftarı telaş içinde Icardi'nin MR çektirdiği hastaneyi aradı! Diyaloglar bomba

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerken Mauro Icardi karşılaşmanın son dakikalarını sekerek tamamlamıştı. MR'ı çekilen futbolcunun sağlık durumu hakkında kulübün yaptığı açıklamadan tatmin olmayan bir taraftar hastaneyi aradı.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU"

Hastanede danışmanla görüşen taraftar, "Icardi sizin hastaneye gelmiş, Mauro Icardi. Hakkında bilgi almak istiyordum salı günü maçta oynayacak mı diye. Bizim için çok önemli bir konu. Bir açıklama yapılmış ama tam açıklanmamış." dedi.

"ELİMİZDEN GELEN BİR ŞEY VARSA BİZ DE YAPABİLİRİZ"

Danışmanın, "Şu anda bir bilgi veremem bu konuyla ilgili" demesi üzerine taraftar, "Kendisi hastanede mi şu an?" diye sordu. O sorunun da cevabını alamayan taraftar daha sonra, "Elimizden gelen bir şey varsa biz de yapabiliriz." deyip telefonu kapattı.