Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması!

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Nihat Kırmızı, Radyospor'da Özgür Sancar'ın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo Körfez ülkelerine yerine Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı.

"GALATASARAY'I İSTİYORLAR"

Kırmızı, "Galatasaray'a herkes gelmek ister. Arap kulüplerinde çok büyük rakamlar konuşuluyor. Onları veremeyiz ama çok daha düşük bütçelerle de olsa birçok futbolcu Türkiye'de birinci takım olarak Galatasaray'ı seçiyor" dedi.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Ronaldo transferinde her şeyin yaşanabileceğini ifade eden Kırmızı, "Gönlümüzde tabii ki Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcuyu taraftarlarımıza seyrettirmek var ama transferin gerçekleşmesi çok kolay değil. Ronaldo'ya Avrupa'dan ve Körfez ülkelerinden gelen çok daha büyük teklifler var. Arada çok büyük farklar var Kolay değil ama her şey olabilir" diye konuştu.

"GALATASARAY'I İSTER"

Ajansspor'un derlediği haberde Kırmızı'nın şu konuşmasına vurgu yapıldı: "Erken konuşmak transfere zarar verebilir. Ronaldo transferi çok zor.Bence şartlar oluşursa Ronaldo da Körfez ülkelerinden birinde oynamaktansa Galatasaray'da oynamayı ister."