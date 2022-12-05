Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması! - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması!

05.12.2022 18:39
Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'da oynamak isteyeceğini ifade etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Nihat Kırmızı, Radyospor'da Özgür Sancar'ın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo Körfez ülkelerine yerine Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı.

"GALATASARAY'I İSTİYORLAR"

Kırmızı, "Galatasaray'a herkes gelmek ister. Arap kulüplerinde çok büyük rakamlar konuşuluyor. Onları veremeyiz ama çok daha düşük bütçelerle de olsa birçok futbolcu Türkiye'de birinci takım olarak Galatasaray'ı seçiyor" dedi.

Büyük ateş yandı! Galatasaray'dan heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması

"HER ŞEY OLABİLİR"

Ronaldo transferinde her şeyin yaşanabileceğini ifade eden Kırmızı, "Gönlümüzde tabii ki Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcuyu taraftarlarımıza seyrettirmek var ama transferin gerçekleşmesi çok kolay değil. Ronaldo'ya Avrupa'dan ve Körfez ülkelerinden gelen çok daha büyük teklifler var. Arada çok büyük farklar var Kolay değil ama her şey olabilir" diye konuştu.

"GALATASARAY'I İSTER"

Ajansspor'un derlediği haberde Kırmızı'nın şu konuşmasına vurgu yapıldı: "Erken konuşmak transfere zarar verebilir. Ronaldo transferi çok zor.Bence şartlar oluşursa Ronaldo da Körfez ülkelerinden birinde oynamaktansa Galatasaray'da oynamayı ister."

YORUMLAR
500
Büyük ateş yandı! Galatasaray'dan heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması Büyük ateş yandı! Galatasaray'dan heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması

Cristiano Ronaldo, Özgür Sancar, Galatasaray, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması! - Son Dakika


Son Dakika
18:34 Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması!
18:01 Enflasyona göre asgari ücret hesaplaması yapıldı! İşte en yüksek tahmin...
17:28 Katar'daki ihtişamlı stat Brezilya-Güney Kore maçından sonra parçalara bölünecek
17:30 Karınca yuvasını inceleyen bilim insanlarından görülmemiş tespit! Süt üretiyorlarmış
17:24 Hakkari'de eşini ve doktor yeğenini öldüren şahıs intihar etti
16:33 Market denetimi, ekipleri bile şaşkına çevirdi! Küflü ve bozuk ürünleri raflara dizmişler
16:27 Kuzey Kore'de korkunç olay! Güney Kore dizisi izleyen lise öğrencileri idam edildi
16:14 Ahlak polisi biriminin kapatıldığı açıklanmıştı! İran devlet televizyonunda iddialar reddedildi
15:36 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisine linç girişimi!
15:31 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı! 3 kişiyi daha öldürmesine polis engel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 19:07:22. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement