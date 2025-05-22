Galatasaray'ın bu sezonki yıldızı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken, Sarı-kırmızılı taraftarları üzecek haberi Fransız medyası duyurdu.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Hilal, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le temaslara başladı. Haberde, Suudi ekibinin yıldız golcüye cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen'i ikna etmeye çok yakın olduğu dile getirildi. Ayrıca 26 yaşındaki oyuncunun da Suudi ekibinin önerisine sıcak baktığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi olan Osimhen, tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)