Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
22.05.2025 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'den Sarı-kırmızılılara haber geldi. Fransız basını, Suudi ekibi Al Hilal'in Victor Osimhen'i transferde ikna etmeye çok yaklaştığını dile getirdi.

Galatasaray'ın bu sezonki yıldızı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken, Sarı-kırmızılı taraftarları üzecek haberi Fransız medyası duyurdu.

AL HİLAL OSİMHEN'İ İKNA EDİYOR

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Hilal, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le temaslara başladı. Haberde, Suudi ekibinin yıldız golcüye cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen'i ikna etmeye çok yakın olduğu dile getirildi. Ayrıca 26 yaşındaki oyuncunun da Suudi ekibinin önerisine sıcak baktığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi olan Osimhen, tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Victor Osimhen, Galatasaray, Al Hilal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 24Erzincan:
    imza atana kadar transfer haberlerininin hiç birine inanmayın sevgili okuyucularımız… 17 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ulan Jorge Jesus. Defterini dürüp arabistana yolladık. Ordayken de Galatasarayın oyuncularını takip ediyosun. 14 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    para her kapıyı açar.. 10 7 Yanıtla
  • Botan Altundere:
    osimhen Para için Galatasaray Satmaz ???? 11 5 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Osimhen aşağı Osimhen yukarı lastik ettiler adamı. 8 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
ABD’de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti
“Nehirde çırpınan birini gördüm“ ihbarı ekipleri harekete geçirdi "Nehirde çırpınan birini gördüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Biden’ın kaç aylık ömrü kaldı Eski Beyaz Saray doktoru konuştu Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir’in hayatını kararttı Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı
TMSF, Anadolu’nun en büyük şirketini satışa çıkardı TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı
Öğretmenin ’Karabaş’ dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü Öğretmenin 'Karabaş' dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü
Bitcoin 111 bin doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi Bitcoin 111 bin doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi

23:18
Hastane, İnan Kıraç’ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
22:37
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı
21:03
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı
TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
20:00
İBB’ye bir operasyon daha 7 kişi tutuklandı
İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
10:42
Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı’da alacak
Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı'da alacak
10:26
Kerimcan Durmaz’a Azerbaycan’da soğuk duş
Kerimcan Durmaz'a Azerbaycan'da soğuk duş!
10:21
Meksika’da dizel fabrikasında büyük patlama
Meksika'da dizel fabrikasında büyük patlama
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
10:13
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı Otobüsler sefere çıkacak
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
10:08
Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı Futbolcular yere yığıldı
Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı! Futbolcular yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 00:40:15. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.