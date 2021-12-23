Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Vahim tablonun bir benzeri daha önce hiç yaşanmadı

Adana Demirspor'a da mağlup olan Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Peş peşe gelen kötü sonuçlar sonrası sarı-kırmızılılar, büyük hayal kırıklığı yaşadıkları 2010-2011 sezonunun bile gerisinde kaldı.

GALATASARAY, 2010-2011 SEZONUNDA BİLE DAHA FAZLA PUAN TOPLAMIŞTI

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray ligdeki bu performansıyla, 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana en başarısız sezonunu geçiriyor. Öyle ki camiadan kimsenin hatırlamak bile istemediği, takımın ligi 8. sırada ve eksi averajla bitirdiği 2010-2011 sezonunda bile 18. hafta geçilirken daha fazla puan toplanmıştı. Tüm profesyonel lig tarihine bakıldığında ise Galatasaray adına 1979- 1980'den sonraki en kötü sezon yaşanıyor.

FATİH TERİM'İN KULÜBEDE OLMAMASI BÜYÜK ETKEN

Ligde üst üste 7 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın düşüşünde, teknik direktör Fatih Terim'in kulübedeki yokluğu da etkin rol oynuyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve toplamda 6 maç ceza alan tecrübeli hocanın kenarda olmadığı son 5 karşılaşmada Aslan'ın 3 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Toplamda ise Terim'in cezalı olduğu 36. lig maçı geride kaldı. Galatasaray'ın bu süreçte 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 yenilgisi var. Cim Bom, Terim'siz çıktığı bu karşılaşmalarda tam 52 puan kaybetti.