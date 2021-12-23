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Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Vahim tablonun bir benzeri daha önce hiç yaşanmadı - Son Dakika

Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Vahim tablonun bir benzeri daha önce hiç yaşanmadı

23.12.2021 17:22

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray, Süper Lig'de tarihi bir yıkım. Lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana en başarısız sezonunu yaşıyor.

Adana Demirspor'a da mağlup olan Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Peş peşe gelen kötü sonuçlar sonrası sarı-kırmızılılar, büyük hayal kırıklığı yaşadıkları 2010-2011 sezonunun bile gerisinde kaldı.

GALATASARAY, 2010-2011 SEZONUNDA BİLE DAHA FAZLA PUAN TOPLAMIŞTI

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray ligdeki bu performansıyla, 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana en başarısız sezonunu geçiriyor. Öyle ki camiadan kimsenin hatırlamak bile istemediği, takımın ligi 8. sırada ve eksi averajla bitirdiği 2010-2011 sezonunda bile 18. hafta geçilirken daha fazla puan toplanmıştı. Tüm profesyonel lig tarihine bakıldığında ise Galatasaray adına 1979- 1980'den sonraki en kötü sezon yaşanıyor.

FATİH TERİM'İN KULÜBEDE OLMAMASI BÜYÜK ETKEN

Ligde üst üste 7 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın düşüşünde, teknik direktör Fatih Terim'in kulübedeki yokluğu da etkin rol oynuyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve toplamda 6 maç ceza alan tecrübeli hocanın kenarda olmadığı son 5 karşılaşmada Aslan'ın 3 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Toplamda ise Terim'in cezalı olduğu 36. lig maçı geride kaldı. Galatasaray'ın bu süreçte 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 yenilgisi var. Cim Bom, Terim'siz çıktığı bu karşılaşmalarda tam 52 puan kaybetti.

Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Vahim tablonun bir benzeri daha önce hiç yaşanmadı

Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Vahim tablonun bir benzeri daha önce hiç yaşanmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Vahim tablonun bir benzeri daha önce hiç yaşanmadı - Son Dakika
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