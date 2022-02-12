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Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı - Son Dakika

Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı

12.02.2022 21:27

Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent tarihe geçti. İspanyol hoca, sarı-kırmızılı takımın başında ilk 5 maçını da kazanamayan ilk antrenör oldu.

Galatasaray'da kötü gidişi durdurulamıyor. Kayserispor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, teknik direktör Domenec Torrent tarihe geçti.

Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET KALDI

Torrent yönetiminde 5. maçına çıkan Galatasaray, Kayserispor karşısında da galibiyete ulaşamadı. İspanyol hoca, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde ilk 5 maçını da kazanamayan ilk isim olarak tarihe geçti. Galatasaray, Torrent yönetiminde oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı
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Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı - Son Dakika
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