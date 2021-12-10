Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Buralara yakışıyoruz"

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında deplasmanda Lazio ile berabere kalarak grubu lider olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 'Bu güzel bir başarı, sonunu getirmek önemli.' değerlendirmesinde bulundu. Grupta her maçı iyi oynadıklarını belirten Terim Lazio maçını 'Takım ileride de bassın istemedim. Doğru durduk, doğru oynadık.' sözleriyle değerlendirdi.

Galatasaray teknik direktörü, "Hayaller olmadan bir yerlere varılamaz. Son 16'ya kaldık. Bu, 5 maç demek. 5 maç sonra da müzemizde duran kupaya ulaşmak demek. Buraları seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oluyoruz. Buralara yakışıyoruz. Onun için ben de çok mutluyum.' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, 'Sonunu getirmek önemli. Bunun için çalışacağız. Planlarımızda hiçbir şey değişmedi, 2. sıra ihtimalini de birbirimize hiç sormadık. Son derece memnunum.' dedi.

İkinci yarı Lazio teknik direktörü Sarri'nin hamleleriyle açık vermeye başlamaları üzerine kendisinin de değişikliklere gittiğini belirten Fatih Terim, 'Mesele gol yememek ve liderliğe ulaşmaktı. Bugün oyun içerisinde bir bütün oynamamız gerekiyordu. İlk yarı verdiğimiz pozisyon haricinde net pozisyon hatırlamıyorum' dedi.

'Ligde de düzeleceğiz'

Türkiye Süper Ligi'nde de daha iyi sonuçlar alacaklarını söyleyen Terim, 'Topun oyunda olmadığı anlar çok fazla. Çoğu zaman ligde de çok iyi top oynadık. Oraya da dönüş yapacağız inşallah ama 3 günde bir oynamanın yorgunluğu hiç kolay değil.' dedi.

'Galatasaraylıya sorsak Avrupa'da mı ligde mi sonuna kadar gitmek istersiniz diye, Avrupa'yı tercih ederler' diyen Fatih Terim kulüpte böyle bir kültür olduğunun altını çizdi.

'Mustafa Muhammed için Başkanla konuştuk'

Fatih Terim, gelen bir soru üzerine Mustafa Muhammed'in takımda kalması hakkında 'Büyük ihtimal opsiyon kullanılacak. Başkanla konuştuk, bizde kalacak' ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes transferi için ise 'Bakılıyor, uğraşılıyor' dedi.

"Hayaller var"

Maç sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Kerem Aktürkoğlu ise 'Gerçekten çok anlamlı bir maç oldu bizim için. Taraftarlarımıza armağan olsun.' değerlendirmesinde bulundu.

Gelen bir soru üzerine 'Ligde de güzel bir ivme yakalamamız gerekiyor.' şeklinde konuşan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi finali hayali hakkında ise 'Hayaller var, adım adım gidiyoruz. Direk final hayali kurarsak kendimiz kötülük yapmış oluruz. Son 16 turunu öncelikle düşünmeliyiz' ifadesini kullandı. - ROMA