Okan Buruk\'tan takımdan ayrılacak isimler için özel açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe'ye karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

'90 PUAN BARAJININ ÜZERİNE ÇIKTIK'

Ligde toplanan puan ve maç hakkında yorum yapan Okan Buruk, "Mutluyuz, 92 puan. Yine 90 puan barajının üzerine çıktık. Son maçı da kazanırsak, geçen senenin bir puan altında kalıyoruz. Yine yüksek bir puan. Bu da sevindiriyor beni. Bugün kazanıp kazanmamak insanlara önemli değil gibi geliyor ama benim için kazanmak çok önemli. Oyuncular için zordu, sıcaktı. Uzun süre oynamamış oyuncuların da zorlandıklarını gördük oyun içerisinde. Oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç da değildi çünkü uzun süre oynamıyorlar. Yoğun bir tempodan geçtik. İyi niyetli olduklarını ve hep oyun içerisinde olduklarını gördük. Göztepe'ye karşı oynamak zor. Çözdüğümüz zaman çok kolay rakip kaleye gittik ama bazen baskı altında top kayıpları yaptık, iyi yapamadığımız yerler oldu. Kaan, muhteşem bir gol attı. Oraya gelene kadar da pozisyonlar vardı. İkinci golle maçı bitirdik. Önemli ve güzel bir galibiyet." dedi.

'MERTENS ÇOK YARDIMCI OLDU'

Mertens'in performansını değerlendiren Buruk, 'Dries, bizim için çok önemli. Ailesiyle birlikte de çok değerli. Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. Yaşına rağmen profesyonelliği, bize çok yardımcı oldu. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Bu anlamda hepimiz duygusalız. Önümüzdeki hafta da onun için önemli olacak. O maçta da oynatmayı düşünüyoruz. Bu tür ayrılıklar bazen çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.

'YERİNİ DOLDURMAK KOLAY DEĞİL'

Takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera ile ilgili yorum yapan tecrübeli hoca, "Muslera'nın da geçen sezon böyle bir düşüncesi vardı ama biz ikna etmiştik. Çok değerli ve çok önemli isim. Çok önemli hizmet etti. Onun yerini doldurmak kolay değil." sözlerini sarf etti.

'GİZLİ KAPTANLARDAN BİRİ'

Okan Buruk, kaleci Günay Güvenç'in performansına da değinerek, "Günay'ın performansları da takdir edilecek performans. Bugün çok önemli iki kurtarış yaptı. Saha içinde, kulübede, soyunma odasında, nerede olursa olsun gizli kaptanlardan biri. Benim açımdan bu tür oyuncuların olması çok önemli. O yüzden rahat ediyoruz. Başarının altında çok büyük payları var. Ayrılıklar zor. Çok zorlanacağız." yorumunu yaptı.

'GALATASARAY SEVDALARI BİTMEYECEK'

Yaşanacak değişimle ilgili yorumlarda bulunan Buruk, "Galatasaray takımı şampiyonluklar kazanıyor. Değişimler oluyor. Önemli olan doğru isimleri buraya getirmek. Seçimler ve ayrılıklar bizim için zor olacak ama Galatasaray sevdası hiçbirinin içinde bitmeyecek. Bunu yabancı oyuncularda da görüyoruz. Bence en güzel şeylerden biri bu. Bitmeyen bir sevgi olacak." ifadelerini kullandı.

'5. YILDIZI KUTLAYACAĞIZ'

Okan Buruk, pazar günü yapılacak kutlamalarla ilgili de konuşarak, "Bununla ilgili hafta içi de destek istedik. Onun yanında 3. şampiyonluk ve bunu hak ettik. Bu kadar büyük bir organizasyon çok önemli. Oraya katılım önemli, birlikte şampiyonluğu kutlayacağız. Keyif alarak 3. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı kutlayacağız." sözlerini sarf etti.

'YENİ SEZON PAROLAMIZ'

Tecrübeli hoca son olarak gelecek sezonki hedefini açıkladı ve "25 şampiyonluğumuz ve 19 kupamız var. 2026'da da 20+26 diyeceğiz. Bu parola ile yeni sezona hazırlanacağız." şeklinde konuştu.