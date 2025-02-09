Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Buruk, ''Eğer bir hakem hatası yapıldıysa bu değerlendirilecektir. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakın bir pozisyondu.'' dedi.

09.02.2025 20:44  Güncelleme: 21:14
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray- Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. Adan Demirspor kararı, Galatasaray lehine verilen penaltı nedeniyle aldı.

OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada, pozisyonun penaltı olduğunu düşünmediğini söyledi. Buruk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış demek ki. Twitlerini hazırlayanlar, hemen twit atanlar hızlıca… Böyle bir şeyi bekleyenler varmış demek ki. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Adana Demirsporlu oyunculara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi mücadele ediyorlardı. Çok güzel maç oluyordu. Haftalardır mücadele ediyorlar. Adana Demirspor seyircisi buraya geldi ve biz hiç teslim olmadık ki pankartıyla geldiler; ama saha içinde taraflarını bu maçtan vazgeçirenleri sorgulamak gerekiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

"PENALTI OLMAMAYA YAKIN BİR POZİSYON"

Eğer bir hakem hatası yapıldıysa bu değerlendirilecektir. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakın bir pozisyondu. Bunu net bir şekilde söyleyeceğim. Bu haftaya kadar bizim lehimize ve aleyhimize birçok hata yapıldı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bugünkü alınan kararın çok masum, anlık bir karar olduğunu çok düşünmüyorum.

"RAKİMİZİN OYNAMASINI İSTERDİK"

Oyuncular oynamak istiyordu. Hepsi kenara geldi, bizim ve onların oyuncuları geldiler… Ne oluyor, neden böyle bir şey oluyor dediler. Maçın içinde gayet güzel pozisyonlar oldu. 3-4 tane gol kaçırdık. Bizim açımızdan da çok farklı bir maç olabilirdi. Biz de rakibimizin oynamasını isterdik. Farklı kazanacağımız bir maç da olabilirdi. Adana Demirspor'un gelip gol attığı, maçı berabere getireceği bir maç da olabilirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

"VERİLEN EMEKLERE ÜZÜLÜYORUZ"

Verilen emeklere üzülüyoruz. Oyuncular maça hazırlanıyor. Adana Demirspor'da çok fazla istekli oyuncu var. Galatasaray'ın stadına gelmişler, Galatasaray'a karşı oynuyorlar. Bu heyecanı yaşarken bir anda birisi telefon ediyor ve takımı sahadan çekiyorum diyor. Bu, Türk futboluna verilen büyük bir zarar. Bununla ilgili karar verici TFF'dir. Burada yaşananların masum ve anlık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu konu ile ilgili TFF karar verecektir. Türk futbolu için üzüldüm. Türk futbolunu dışarıya kötü göstermek için hep bir çaba var. Bu da onlardan bir. oldu. Bu anlamda üzüntülüyüm.

Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia. Yıllarca Türk futbolunda çok önemli isimler yetiştirdi ve son yıllarda yine o çizgiyi yakalamışlardı. Bu sene tekrar geriye gitti ama Adana Demirspor camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu bilmek lazım. Onların ne kadar değerli olduğunu söylemek istiyorum.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Sercan Polat:
    En büyük fetocu Feto’nun odasında imzalı imzalı formaların çıktığı günleri unuttun mu okan 563 29 Yanıtla
  • Ateş:
    O an söyleseydin ya.Sözde teknik traktör.Sizin aleyhinize verilseydi o penaltı hemen zırlamaya başlardınız. 289 42 Yanıtla
  • Ahmet han SAÇAK:
    Sen nasıl katektersiz bi adammışsın 172 100 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Murat FB kongre üyesiydi ne bekliyosunuz ki 95 127 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Olmamaya yakın değil penaltıyla alakası yok zaten 183 17 Yanıtla
  • Ozgur Seremet:
    Ulen bizde GS liyiz.ama penaltı değil ne kiviriyon sizin gibiler yüzünden güzelim takım zan altında kaliyo.cik de penaltı değil de.futboldan soguttunuz insanları. 138 14 Yanıtla
  • Ali Veli:
    fetöcü 93 16 Yanıtla
  • Mehmet Ali Narlı:
    hocam keşke auta atsaydı futbolcu zaten mertens ayağını takıyor 96 3 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    futboldan gelen adamsın Okan Buruk… küfürlü bir anda yer aldığından itibaren dikkat etmediğini fark ettim değerlere… * yazık oluyor heba edilen bu milletin kaynaklarına… 64 8 Yanıtla
  • 541154:
    olmasi gereken aciklama yi yapmis 33 19 Yanıtla
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